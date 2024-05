Džejk Pol dao šokantnu izjavu uoči meča sa Majk Tajsonom

Džejk Pol je rekao da će neko od njih dvojice morati umrijeti u ringu, jer se ovdje radi o profesionalnom meču.

- To je rat, sve je dozvoljeno u ljubavi i ratu. Volim tog tipa, ali čim se ovaj meč pretvorio u profesionalnu borbu, jedan od nas će morati umrijeti - rekao je Džejk Pol.

Jako zanimljiv meč

Džejk je također govorio da ovu borbu shvata veoma ozbiljno i da je Tajson taj koji je zahtjevao da ova borba bude profesionalna, a ne egzibiciona.

- On je bio taj koji je želio da to bude profesionalna borba. Razmatrali smo pravila i Majk je rekao: 'Želim da to bude profesionalna borba. Želim da uništim ovog klinca i zaustavim sve što radi.' Dakle, složio sam se da to bude profesionalna borba i to je realno - zaključio je Pol.

Ovaj meč je izazvao veliko interesovanje javnosti i sigurno je da ćemo vidjeti i čuti još mnogo toga do početka ovog spektakla.