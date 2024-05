Čendler prijeti Mekgregoru: Ovo će biti posljednji put da Konora gledate u kavezu

Konor Mekgregor (Conor Mcgregor) se vraća u oktagon za manje od dva mjeseca na UFC 303 u Las Vegasu.

Njegov protivnik će biti Majkl Čendler (Michael Chandler), koji je nedavno dao neke jako zanimljive izjave u vezi ovog meča.

Majkl želi penzionisati Konora

Čendler je svima rekao da kupe ovaj PPV i gledaju ovu borbu jer je to posljednji put da će Konor Mekregor biti u oktagonu.

- Jednostavno morate kupiti ovaj PPV. Ovo će biti posljednji put da Konora Mekgregora gledate u kavezu. Zaista vjerujem da će to što ću mu učiniti 29. juna osigurati da više nikada ne uđe u kavez. Međutim, kako sam to rekao, moram reći i da se može dogoditi da Konor izvuče i najveći povratak u historiji ovog sporta - rekao je Čendler za New York Post pa dodao: