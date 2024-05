Bivši UFC borac tvrdi: "Konor je želio biti poput Habiba, ali je previše zauzet prostitutkama i kokainom"

Bivši UFC borac Ben Askren smatra da je Konor Mekregor (Connor McGregor) ljubomoran na Habiba Nurmagomedova (Khabib) zbog njegovih sportskih postignuća.

Konor i Habib su se borili 2018. godine kada ga je Dagestanac potpuno izdominirao u kavezu i upisao laganu pobjedu protiv Irca.

Taj meč je bio prije više od četiri godine ali Konor nikada nije prestajao sa provociranjem i vrijeđanjem Kabiba Nurmagomedova na društvenim mrežama.

Ben Askren je jučer rekao kako smatra da je Konor izrazito ljubomoran na Habiba i da ga zbog toga ne pušta na miru.

- On to nikada neće prestati raditi. Imat će 80 godina te će dalje napadati Habiba jer je ljubomoran na njega, siguran sam. Oko toga u glavi nemam nikakvih dilema. On ima sav novac na svijetu, ali duboko u svome srcu je uvijek želio biti najpoštovaniji prvak u borilačkom sportu‘ - rekao je Askren u ‘‘Funky & The Champ‘‘ podkastu.