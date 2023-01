Dvije sestre, dva kapitena: Nikada nismo igrale jedna protiv druge

Prava je rijetkost u bosanskohercegovačkom sportu da dvije sestre budu kapiteni reprezentacije. Uspjelo je to Tuzlankama Melisi Mulaomerović i Azri Bećirević, rođenim Hadžimustafić, koje su u različitim periodima branile nacionalne boje BiH.

Obje su odavno u sportskoj penziji. Melisa od 2001., a Azra od 2013. godine i, kako kažu, imaju veoma malih dodirnih tačaka sa sportom, pogotovo sa ženskom košarkom.

- Karijeru sam okončala u dresu istanbulskog Bešiktaša nakon teže povrede. Prethodno sam igrala za Jedinstvo Aidu, Split, zagrebačku Lokomotivu i Parmu. Za reprezentaciju BiH nastupila sam na dva Evropska prvenstva – kaže Melisa, koja u braku s legendom evropske košarke Damirom Mulaomerovićem, nekadašnjim selektorom BiH, ima dvije kćerke – Farah i Zoi.

Patike o klin

Azra je „patike o klin“ okačila 2013. godine, također zbog povrede. No, do tada je osvojila gotovo sve što se moglo osvojiti. Titule je osvajala u tuzlanskom Jedinstvu, sarajevskom Željezničaru, zagrebačkoj Croatiji, Jollyju JBS iz Šibenika, Imperial AEL-u sa Kipra.

- Igrala sam na nekoliko završnica regionalnih liga, ali i na fajnal-fouru FIBA kupa u dresu Croatie i u finalu FIBA kupa u dresu Moskve. Za reprezentaciju BiH, ako računam i juniorski staž, igrala sam u kontinuitetu od 1995. do 2008. godine – kaže Azra Bećirević, koja u braku s Damirom Bećirevićem, direktorom Internacionalne informaciono-poslovne akademije Tuzla, ima dva sina – Riada i Irfana.

Tuzlanke su učestvovale u stvaranju reprezentacije BiH, ali nakon završetka karijera zaboravljene su kao i mnoge druge košarkašice koje su dale izuzetan doprinos u najtežim vremenima.

- O čemu pričamo ako kažemo da u Savezu nema mjesta za slavnu Raziju Mujanović. Mene od 2001. godine niko nikad nije nazvao. No, to me ne čudi. Apsurdno je što je legendarna Raza u Sarajevu, a za nju nema mjesta u Savezu. Valjda ljudi koji vode KSBiH znaju šta rade – kaže Melisa.

Mejdan i klupa

Ništa bolji odnos nije ni prema Azri Bećirović. Ona je, istini za volju, željela ostati u košarci kao trener, ali...

- Nisam naišla na pozitivnu i dobru atmosferu i vrlo brzo sam uvidjela kako trošim dosta energije i vremena. Naravno da mi je žao što nisam ostala u košarci, ali na red su došli drugi prioriteti poput porodice i posla – kaže Azra, inače magistrica engleskog jezika i književnosti.

Sestre nikada nisu igrale jedna protiv druge. Azra se sjeća 1997. godine i priprema seniorske reprezentacije BiH u Tuzli.

- Melisa je igrala za reprezentaciju BiH, u dvorani Mejdan organizirana je trening utakmica s Jedinstvom Aida. Sjećam se da sam je gledala s klupe. Nismo mogle igrati jedna protiv druge, jer je ona pet godina starija, a početkom rata napustila je BiH i naši klubovi se nisu sastajali jedni protiv drugih – govori Azra.

Suprugova golgota

Iako ne želi o tome pričati, nismo mogli da ne pitamo Melisu Mulaomerović o odnosu prema njenom suprugu Damiru, koji je tokom selektorskog mandata u reprezentaciji BiH prošao svojevrsnu golgotu.

- Ne znam treba li to uopće komentirati u svijetu interneta i društvenih mreža, gdje svako može iznijeti svoje mišljenje bez obzira je li ono istinito ili ne. Ono što se događalo je prestrašno, ali ne želim ni pokušati da mijenjam nečija mišljenja. Jednostavno ne vrijedi kada neko ne želi čuti istinu – kaže ona.

Surova realnost

Surova je realnost, smatra Azra, i to što su naše najbolje košarkašice uvijek više bile poštovane van granica BiH.

- Igračice iz susjedstva, koje su završile karijeru, su cijenjene i poštovane u svojim državama. Za njih ima mjesta u Savezu, u ekipama... Kakva je situacija kod nas? Gdje su Raza Mujanović, Tima Džebo ili Vesna Bajkuša. Zato je naša košarka tu gdje jeste – kaže za kraj Azra Bećirović, koja će se jednog dana vjerovatno vratiti u košarku, dok je Melisa, s druge strane, u košarci samo kroz utakmice i angažman svog supruga koji je nedavno imenovan za novog selektora reprezentacije Kosova.