Jokićev novi tripl-dabl u pobjedi Denvera, Garza odličan

Noć u NBA ligi je sigurno obilježio Lebron Džejms (LeBron James) sa oborenim rekordom po broju postignutih poena, ali i u ostalim utakmicama nije manjkalo uzbuđenja.

U susretu Denvera i Minesote, domaćin iz Kolorada je slavio bez većih problema rezultatom 146:112.

Uprkos tome ne treba zaboraviti novi tripl-dabl Nikole Jokića koji je upisao 20 poena, 12 skokova i čak 16 asistencija. Najefikasniji u Denveru je bio Majkl Porter Junior (Michael Porter Jr.) sa 30 poena.

U dresu Minesote je ponovo dobro iskoristio svoje minute potencijalni reprezentativac BiH Luka Garza. On je u tek nešto više od 20 minuta postigao 19 poena, kojima je dodao 6 skokova.

Bruklin - Finiks

Bruklin je jutros upisao novi poraz, ovoga puta su pali kući protiv Finiksa rezultatom 112:116.

No to ih ne brine previše jer su otkrili nešto bitnije, a to je da imaju novu zvijezdu u nastajanju.

U porazu od Sansa Kam Tomas (Cam Thomas) je upisao 43 poena. Ovo mu je treća utakmica u nizu kako postiže preko 40 poena i time je postao najmlađi kojem je to pošlo za rukom u historiji lige.

Za Finiks je najbolji bio centar Diandre Ejton (Deandre Ayton) postigavši 35 poena i 14 skokova. Finiks se polako vraća na vrh zapada i trenutno su peti sa omjerom 30-26.