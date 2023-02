Sin legendarnog NBA košarkaša promijenio spol

Sin legendarnog NBA košarkaša Dvejna Vejda (Dwyane Wade) Zajon (Zion - 15) od jučer je i zvanično postao djevojčica Zaja (Zaya).



Vejd je saopštio još u februaru 2020. godine da je njegov sin Zajon donio odluku da promijeni spol, te da želi postati djevojčica. Za to je dobrio podršku svog oca i majke, a odabrao je ime Zaja.

Jučer je 15-godišnja djevojčica zvanično dobila papire i vodi se kao žensko.

- Zajon je došao kući i rekao je: "Želim da pričam sa vama, spreman sam istupiti i živjeti onako kako želim. Želim da me oslovljavate sa ona i volio bih da me zovete Zaja - otkrio je Dvejn u emisiji "The Ellen Show".