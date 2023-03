Bogdanović dvocifren u nezgodnom porazu Atlante

Srbijanski košarkaš, Bogdan Bogdanović za razliku od prethodne večeri pružio je nešto bolju partiju, ali je ovoga puta doživio i poraz i to u direktnom okršaju sa timom Majamija koji se bori za plasman u plej-of na Istoku - 1117:109.

On je imao dvocifren učinak, pošto je meč završio sa 13 poena, a na sve to sakupio je i dvije asistencije. To ipak nije bilo dovoljno da se uplaši Hit na Floridi.