Denver nakon preokreta do pobjede nad Torontom

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su četvrti trijumf u nizu nakon što su na svom parketu savladali Toronto Raptorse 118:113.

Najefikasniji u redovima Denvera bio je Žamal Marej sa 24 poena. Dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić je i ovoga puta igrao za svoj tim, a meč je završio sa 17 poena, 13 skokova i 9 asistencija. Kod poraženih bolji od ostalih bio je Fred Vanvlit sa 21 poenom.

Od početka Toronto je usred Kolorda nametnuo svoj ritam i imao vodstvo koje je držao. Sa druge strane, Denver je bio u konstantnom zaostatku, ali nije dozvoljavao rivalu da se pretjerano razigra i dođe do dvocifrene prednosti. Tako, poslije prvog dijela u kojem su gosti imali prednost 61:58, Denver sredinom treće dionice, samo na kratko preuzima prednost.

Uslijedila je neizvesna završnica. Na samo dva minuta do kraja Raptorsi su imali prednost 111:105, a onda je uslijedio preokret. Jokić poslije par atraktivnih dodavanja, bez gledanja, proslijedio je loptu do Džamala Mareja koji pogađa trojku za novu dramu i 111:108. Potom, pri rezultatu 113:112, Nikola pogađa oba slobodna bacanja za blago vodsvo Denvera, koji od tog momenta, u sljedećih 50 sekundi, igra odličnu odbranu i dolazi do konačnih 118:113.

Ovo je Denveru 46. pobjeda u sezoni i jedini je sa ovim učinkom na Zapadu. Uz njih Milvoki ima isti učinak, dok Boston ima 45 pobjeda u Istočnoj konferenciji.