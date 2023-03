Doktor je stigao: Najveći kojeg je Filadelfija vidjela

Neki od najboljih igrača svijeta su igrali sa njim. Mnogi protiv njega. Ekipu bi uvijek počeo sa Majklom Džordanom (Michael Jordan), Medžikom Džonsonom (Magic Johnson) ili Lerijem Birdom (Larry), ali ligu bi započeo sa Džulijusom Ervingom (Julius).

Ikona mode 70-ih godina, nevjerovatna atleta, lakoća u igri, osvajač prvog takmičenja u zakucavanju, legenda dvije različite lige – sve je to famozni Dr.J, a to nije lako postići.

Zamalo legendarni trio

Doktor je svoju profesionalnu karijeru započeo u ABA ligi. Ligi koja je trajala samo devet godina je uzela dobar dio karijere mladom Irvingu. Poslije izlaska sa koledža potpisao je sa ekipom Virdžinija Skvajers, a to mu je na profesionalnom planu učinilo nevjerovatnu štetu. Zašto pitate se?

Pa njegov tadašnji menadžer Stiv Arnold (Steve) je bio neka vrsta dvostrukog agenta. On je u dogovoru sa ekipom Virdžinije mladog Irvinga nagovorio da prihvati ugovor po kojem bi on primao samo mizernih 500.000 dolara po sezoni.

Po pravilima NBA lige, on je 1972. godine postao dostupan za draft. Njega su izabrali Milvoki Baksi kao 12. pick, koji su u tom momentu imali dva legendarna košarkaša Oskara Robertsona (Oscar) i Karima Abdul-Džabara (Kareem Abdul-Jabbar), ali je on prije drafta potpisao sa Atlanta Hoksima.

To ga je dovelo do još većih problema. Virdžinija ga je tužila na sudu zbog nepoštivanja ugovora, a sud je presudio u korist ekipe. Irving je bio profesionalan, ali nikad nije oprostio što su ga prevarili. Kako je to i inače bivalo sa ekipama iz ABA lige, one su brzo propadale zbog finansijskih problema, a to ga je dovelo u Nju Jork.