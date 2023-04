Raspad aktuelnog prvaka Evrope: Zvijezde odbile ući u bus

Ekipa Anadolu Efesa prolazi kroz teške trenutke, a novi udarac im je zadala scena koja se dogodilo poslije poraza od Karšijake u domaćem prvenstvu.

Efes, dvostruku uzastopni šampion Evrope, neće igrati ni u plej-ofu Eurolige, a izgleda i tim puca po šavovima.

Kako navodi Sports Digitale, ekipa je propustila let iz Izmira za Istanbul jer je utakmica trajala duže nego očekivano. Iz kluba su, umjesto toga, ponudili da se ekipa kući vrati autobusom, ali Šejn Larkni (Shane) i Vil Klajburn (Will Clyburn) su odbili ući u bus. Ostatak tima i stručni štab je ušao i krenuo, ostavivši dvije zvijezde same.