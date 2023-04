Sjajna partija Bogdanovića, Atlanta dobila izgubljen meč trojkom na dvije sekunde do kraja

Košarkaški Atlante nastavili su svoje učešće u ovogodišnjem izdanju plej-ofa NBA lige, pošto su u 5. utakmici četvrtinala Istoka dobili izgubljen meč od Bostona rezultatom 119:117 i tako smanjili na 3:2 u seriji!

Imali su Seltiksi pobjedu u džepu, vodili su od sredine druge dionice u kojoj su stekli dvocifrenu prednost, da bi poslije +13 u posljednjoj (109:96) došli u situaciju da Hoksi izjednače na 111:111 i unesu dramu u finiš meča - serijom 20:4.

Tada je na scenu stupio Tre Jang koji je praktično privatizovao loptu - što se Hoksima na kraju isplatilo! Najprije je izjednačio na 113:113, da bi minut do kraja promašio šut za tri poena pri vođstvu Bostona od 114:113.

Ipak, na 15 sekundi do kraja bio je Jang precizan sa linije penala (116:115) i Atlanta je bila na putu ka pobjedi. Kolins je napravio faul, Seltiksi su na 10 sekundi do kraja tražili tajm-aut, nedugo zatim Jang je faulirao Vajta koji je na sedam sekundi do kraja bio precizan sa linije penala (117:116).

Jang je poslije odmora Atlante uzeo loptu i na nepune dvije sekunde do kraja pogodio trojku za konačnih 119:117, mada je Džejson Tejtum pokušao da vrati. Međutim, bio je neprecizan.