Video / Reakcija Obradovića usred tučnjave o kojoj bruji Evropa

Haos je počeo nakon faula Serhija Ljulja nad Kevinom Panterom, a onda se više nije znalo ko koga udara.

- Treba početi od toga, kako je počelo, ko je počeo. Poslije toga i reakcija. Vidjeli ste sve šta se dogodilo. Pravila igre kažu da bilo koji igrač koji prekorači liniju terena istog momenta je suspendovan i ide napolje. To je bilo evidentno. Sudije su donijele odluku, prekinuto… Šta bih ja volio? Da već od ovog trenutka naši navijači koji će ispuniti Arenu, shvate da je to dio sporta, da se desilo, da su igrači poslije utakmice pričali i da bi na ovom trebalo da se završi - rekao je Obradović.

Onda je odlučio da bude pravi diplomata, što se donekle i očekuje od čovjeka koji je postao legenda oba kluba.

- Mi smo ovdje i u ligaškom dijelu i u ove dvije utakmice naišli na fenomenalno gostoprimstvo. Mislim da u Beogradu treba to da uzvratimo i da se priča o košarci i da se nijedan igrač, član stručnog štaba ili navijač Reala, ne osjeća neprijatno nego da pošaljemo sliku iz Beograda kakva je do sada uvijek bila na našim utakmicama. Ponavljat ću to do sljedeće utakmice s Realom.