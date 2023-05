Najbrutalnija košarkaška tuča ikad: Makazama napao Menegina

Ovo je bio šampionat u kojem je Jugoslavija prekinula mnoge dobre tradicije. “Plavi” su do ovog takmičenja imali čak 14 uzastopnih trijumfa nad Špancima, a ovdje su poklekli pred “crvenom furijom”. Ponovo je bio briljantan Radovanović, najbolj jugoslovenskii igrač na turniru, sa 25 poena, Praja Dalipagić je dodao 20, Jugoslaviji je vodila 87:75, ali onda Španci furioznom serijom 16:3 stižu do istorijske pobjede – 91:90.

Italija je do 1983. godine na velikim takmičenjima posljednji put porazila Jugoslaviju na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine. “Azuri” su tada, u utakmici za plasman od 5. do 8. mjesta, trijumfovali sa 75:63.

Početak makljaže

Peter Vilfan je dotrčao da pomogne svom saigraču, ali ga je Romeo Saketi povukao za kosu, a Menegin krenuo ka njemu kao da želi da ga udari, pa je Slovenac, iskusno, stao u bokserski gard i isturio lijevo rame ne bi li se odbranio od eventualnog direkta.

Shvativši da se kači sa borcima znatno teže kategorije, dotrčao je Đerđin pomoćnik na klupi i Vilfanov zemljak Janez Drvarić, obuhvatio ga oko struka i udaljio od gužve.

Sa klupe je na teren ušao povrijeđeni Kićanović, koji je u jednom trenutku među noge šutnuo Renata Vilaltu.

U tom trenutku nastala je trka po parketu jer su svi italijanski igrači pokušali da stignu Kićanovića, koji je pokušao da se spasi popevši se na zapisnički sto, gdje se već nalazio Slavnić … Umiješali su se i pripadnici policije u pokušaju da smire situaciju koja je pretila opštom tučom …

To je ono što su zabilježile kamere. Priča o makazama dugo se smatrala običnim mitom s obzirom da nije bilo vidio svjedočanstva.

Navodno, u pokušaju da zaštiti svoje saigrače od agresivnih Italijana, Goran Grbović je dohvatio makaze iz torbe masera reprezentacije i njima jurio protivničke košarkaše po terenu.

Taj događaj, nakon mnogo godina, potvrdile su obje strane.

Goran Grbović:

– U tuči Zoran Slavnić stoji na zapisničkom stolu i šutira sve oko sebe. U jednom momentu Dino Menegin, centar italijanske reprezentacije, koji je inače bivši bokser, kreće prema meni i ja instinktivno s poda skupljam specijalni alat za skidanje bandaže napravljen od plastike i krećem prema njemu.

On je vidio da ga se ne plašim i počinje da bježi, a adrenalin me je tresnuo po cijelom telu i nisam mogao da se zaustavim, pa sam ga jurio po terenu. Izgubili smo tu utakmicu, ali se tuča nastavila u tunelu koji je spajao teren sa svlačionicama. Nije bilo lako Italijanima tada …

Dino Menegin:

– Započelo je između Saketija i Vilfana. Došlo je do prekršaja i Saketi ga je uhvatio za uho. Uspjeli smo da ih razdvojimo. Primjetio sam da Kićanović i Vilalta nešto razgovaraju, nisam znao šta govore sve dok ga Kićanović nije udario. Tada je kompletna klupa uletjela u teren, došlo je do opšte jurnjave, a mene je neko udario u leđa. Kada sam se okrenuo i vidio Grbovića, krenuo sam ka njemu, ali je on pobjegao do klupe i iz neke torbe izvadio makaze. To me je zaustavilo …

Situacija se ipak smirila i utakmica je nastavljena. Italija je slavila sa ubjedljivih 91:76 i plasirala se u polufinale, a naše gurnula u u razigravanje od petog do osmog mjesta. Enriko Đilardi (26) i Renato Vilalta (21) postigli su više od polovine poena “azura”.

U jugoslovenskom taboru dvocifreni su bili Dalipagić (21), Slavnić (12), Radovanović (11) i Kićanović (10).

Reagovala je i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA). Kićanović je suspendovan jednu utakmicu, tako da ga nije bilo u sastavu za utakmicu sa Izraelom. Međutim, Kića se zbog povrede nije pojavio ni na utakmici sa Zapadnom Njemačkom. Grbovića nije bilo u meču sa Izraelom, ali je igrao protiv Nemaca.

“Azuri” su trijumfom nad Španijom u finalu osvojili zlatnu medalju. Bila je to generacija Marka Bonamika, Dina Menegina, Renata Vilalte, Pierluiđija Marcoratija, Antonela Rive, Romea Saketija, Roberta Brunamontija, Enrika Đilardija …

Prvi put poslije 1955. godine u finalu Evropskog prvenstva nije bilo mjesta za Sovjetski Savez ili Jugoslaviju.

“Plavi” su prvi put nakon 1967. godine, kada su završili kao deveti, ostali bez evropske medalje. Zauzeli su tek sedmo mjesto.

Bili su to posljednji reprezentativni nastupi Krešimira Ćosića, Dragana Kićanovića, Moke Slavnića i Petera Vilfana. Ćosić i Slavnić su te godine okačili patike o klin i zaplovili trenerskim vodama.

Zbog mnogo ružnih stvari koje su se dogodile u okršaju sa Italijom, Kićanović je napustio svoj tadašnji klub Skavolini iz Pezara i karijeru nastavio u Francuskoj.

Dvadesetak godina kasnije, 2005. godine u Beogradu, na oproštaju Aleksandra Đorđevića od aktivnog igranja košarke, Grbović je Meneginu poklonio veliki drveni model makaza kao podsjetnik na taj incident, koji je sa određene vremenske distance svim akterima ostao u sjećanju kao simpatična anegdota.

Ili, što je volio da kaže Moka Slavnić – sve je to samo igra …