Zvijezda Hjustona objasnila kako ga je Džordan natjerao da promijeni papuče

- Imam jednu ludu priču u vezi sa Džordanom. Bio sam u Džordanovom kampu u San Dijegu kao dijete. Vraćao sam se sa treninga u sobu – imao sam navučene čarape do koljena, široki šorts i Adidas papuče. Užasno sam se oblačio tada. Majkl mi je prišao i rekao mi „Moraš da skineš te glupe Adidas papuče“. Ja sam ga pitao na šta misli. Džordan mi je rekao „Trebalo bi da imaš Džordan papuče“. Ja sam ga pitao da mi ih da, i dao mi je – kazao je Džejlen Grin.

- Nevjerovatno – ja sam bio samo dijete koje je gledalo svoja posla, sretan što sam uopšte tu, a obratio mi se Džordan i to zbog papuča. Otrčao sam do mame koja je bila tu i rekao joj da sam pričao sa Džordanom, ali ona je to već znala jer je snimala sve što sam radio – opisao je košarkaš Hjustona često nepredvidivu narav Džordana, po mnogima najvećeg košarkaša svih vremena.

U prethodnoj sezoni, svojoj drugoj u profesionalnoj karijeri, Grin je bilježio 22,1 poen, 3,7 skokova i 3,7 asistencija po utakmici. Roketsi su bili jedna od najslabijih ekipa lige, ali će se budućnost uskoro okrenuti, pošto su doveli novog trenera, a spominje se i povratak Džejmsa Hardena (James).