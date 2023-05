Bivši NBA košarkaš izvrijeđao Jokića

- Znate da Jokić može da osvoji ovo prvenstvo. Ali, nikoga neće biti briga. Budimo iskreni. Žao mi je. Neće otići sa mjesta gdje je trenutno, odnosno do superzvijezde. Ne radi ništa što djeca žele da vide. To su igrači, gleda se njihova ličnost. Znate da je Jokić sjajan, ali on nema IT (nije atraktivan) - poručio je Arenas.

Bivši NBA as očigledno pokušava da kaže da Jokić nije toliko zanimljiv tržištu, jer se njegov stil igre ne uklapa u eru društvenih medija koji brinu samo o najzanimljivijim detaljima.

Međutim, NBA liga je najprije sport - tek onda biznis. A kada je u pitanju sport, tu Jokiću nema ravnog i s pravom je tamo gdje jeste. Sada samo čeka rivala u velikom NBA finalu.