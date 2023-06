Sretan život i tragična smrt košarkaškog Mocarta

Brojni trofeji i individualne nagrade su ga preporučili madridskom Realu, s kojim je imao još nekoliko nevjerovatnih predstava prije nego što je otišao u NBA. Za mnoge je to vrhunac karijere, za Dražena je to predstavljao novi početak.

Odlazak u NBA

Njegove partije iz Evrope nisu više bile bitne. Ovo je sada scena na kojoj moraš pokazati da si ti ta osoba koju su čekali. Na njegovu, a i žalost mnogih drugih, on nje dobio dovoljno prilike nikada da to pokaže u Portlandu.

Ta ekipa je za njegovog igranja dva puta išla u finale, a na bekovskim pozicijama su bili popunjeni do vrha zvijezdama tog doba. To ga je, nakon dvije godine u Oregonu, dovelo do Nju Džerzi netsa, a tamo je napokon uspio pokazati ko je on zapravo.

Niko to ne zna bolje od možda i najboljeg američkog šutera svih vremena – Redžija Milera (Reggie Miller).

Miler je u jednoj emisiji govorio o igračima koje je bilo najteže čuvati.

- Pokojni Dražen Petrović. Čovječe, on nije dobro mirisao. Jednostavno ga nisam mogao čuvati. Kad mu priđem, ne svidi mi se miris. Dok se ja saberem, on je već u korneru i pogađa mi petu trojku zaredom. Niko nije kao on – kazao je Miler.