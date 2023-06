Jokić vodio Denver do historijske titule prvaka NBA lige

Treća četvrtina je također obilovala greškama, a Denver je tricom Mareja izjednačio na 60:60. Imali su Nagetsi priliku da se odlijepe, no stali su, pustili su Majami da opet povede. Majkl Porter je tricom uspio vratiti prednost Denveru, ali je Lovri na drugoj strani uzvratio.

U zadnju četvrtinu se ušlo se sa 71:70 za Majami, a onda su u zadnjih 12 minuta proradili najbolji igrači - Nikola Jokić i do tada nevidljivi Džimi Batler. Denver je serijom 5:0 poveo 75:71, a u tom periodu je Jokić dirigirao napadom svoje ekipe. No, Majami se odbio predati, a Džimi Batler se vratio iz mrtvih i s dvije uzastopne trice te s tri slobodna bacanja uveo je utakmicu u dramu.

Majami je još jednim košem Batlera poveo 87:86, no upravo je on kod 90:89 za Denver 25 sekundi do kraja izgubio ključnu loptu, a Kaldvel Pop je s linije slobodnih bacanja doveo Denver na +3. Batler je probao tricom vratiti Miami, ali je promašio, a Braun s linije slobodnih bacanja donosi naslov prvaka Denveru.