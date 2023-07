Za njih je šokantno nepoznata riječ: Ekscentrici NBA lige koji su ostavili neizbrisiv trag

U svijetu NBA lige, talenat i vještina na terenu nekada su popraćeni i jedinstvenim karakterima izvan njega. Ovi igrači donose nešto posebno na teren, ali isto tako ostavljaju neizbrisiv trag izvan.

Njihove priče su pune nevjerojatnih situacija, smijeha, ponašanja i odluka koje su oblikovale popularnost i reputaciju druge strane najbolje košarkaške lige na svijetu.



Denis Rodman

Poznat po svom nekonvencionalnom izgledu i ponašanju, Rodman je bio vrhunski odbrambeni igrač s nevjerojatnim osjećajem za skok i odbijanjem da prihvati da je lopta izgubljena.

Izvan terena, Rodman je bio poznat po svojim divljim frizurama, neobičnim modnim izborima i sklonosti ka ekstravagantnom ponašanju.

Meta Vorld Pis (Ron Artest)

Artest je bio još jedan izvrstan defanzivac, no njegova karijera obilježena je incidentom poznatim kao "Malice at the Palace". Scena njegovog upada na tribinu 2004. godine i sukoba s navijačima, rezultirajući masovnom tučnjavnom na parketu i brojnim suspenzijama.

Gilbert Arenas

Arenas je bio nevjerojatno talentovan strijelac, ali njegovo ponašanje van terena je bilo puno ludih izjava i postupaka. Najpoznatiji je po incidentu kada je donio pištolj u svlačionicu i izazvao kontroverzu s kolegom igračem. Taj incident ga je na kraju izbacio iz lige.

Džavel Mekgi

Iako je Mekgi uvijek bio atletski nadaren igrač, često je postajao predmet pošalica zbog svojih nespretnih poteza na terenu. To ga je dovelo do toga da ga mnogi smatraju ekscentričnim i često je bio meta Šakila O'Nila i njegovog poznatog segmenta „Shaqtin a Fool“ na TNT televiziji u kojoj je ismijavao mnoge igrače. Ipak, Mekgi mu je bio omiljena „žrtva“.