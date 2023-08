Hariz Nurkić o teškim optužbama svog sina Jusufa: Amerika i dolari jesu sila, al' je babo velesila!

- Eto, dokle je to došlo. Othraniš dijete, digneš ga na noge, pošalješ u svijet, a onda počinju utjecati drugi faktori, tako da, vjerovatno, nisam bio rado viđen gost na tom vjenčanju. Možda zbog svega toga kako su me predstavljali, kao monstruma koji je, kao, pretukao 14, 15, 20 ljudi, pa se, vjerovatno, i moj sin stidio svega toga. Morao bih zahvaliti Kristoferu Kolumbu jer je otkrio Ameriku i Enesu Trnovčeviću jer je otkrio mog Jusufa. Uz to moram zahvaliti i svojoj supruzi, pošto je i ona, u neku ruku, doprinijela tome da nas dvojica nemamo kontakt - rekao je, između ostalog, bosanski div od 213 centimetara.

Nakon što se Jusuf oglasio, Hariz Nurkić nam se ponovo samoinicijativno javio, kazavši kako ga je ova priča itekako pogodila. Iako zna da je sve ovo sramota što se iznosi u javnost, ipak nije mogao prijeći preko toga da ga sin naziva nasilnikom i ološem.

- Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savjetnika. Da, otac sam koji je "zlostavljao" sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspije. Ovim je osramotio sebe i svoju porodicu. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim samo da ga malo spustim na zemlju, da ga vratim na fabričke postavke. On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savjetnici pokušavaju utjecati na to. Sramotim se ovom pričom, ali hoću da mu pokažem da novac ne može kupiti karakter, jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on posjeduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim djecu na ponos nacije i u tome sam uspio - kazao nam je Hariz.