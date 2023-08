Jasmin Repeša: BiH ima dobre igrače, kvalifikacije neće biti lagane

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. godine igrati protiv Francuske, Hrvatske i Kipra.

Ova grupa će biti jedna od onih iz koje će samo dvije reprezentacije izboriti plasman na smotru najboljih reprezentacija. Razlog toga je što će Kipar, zajedno sa Finskom, Latvijom i Poljskom, biti domaćin prvenstva i te reprezentacije su direktno izborile plasman na Eurobasket.

BiH, Francuskoj i Hrvatskoj tako preostaje žestoka borba za plasman.

Respektabilna reprezentacija

Žrijeb je prokomentarisao Jasmin Repeša, sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza i bivši selektor reprezentacije.

- Slažem se, to što je Kipar s nama u grupi je zaista otežavajuća okolnost jer se prolazak na Europsko prvenstvo zapravo umanjuje za jedno mjesto. O Francuskoj mislim da ne treba trošiti riječi, već je poznato koliko je to jaka ekipa.

Bosna i Hercegovina ima dobre igrače i ovisi ko će se sve skupiti, kao i kod nas. Ali s Nurkićem, Musom, Garzom to je izuzetno respektabilna reprezentacija, tako da nam sigurno kvalifikacije neće biti lagane.

Ipak, moramo se vratiti na sebe i gledati kako mi trebamo raditi i funkcionirati u svojoj kući te bez straha ići na te utakmice. Cilj nam uvijek moraju biti plasmani na velika takmičenja i od toga ne smijemo odustati – rekao je Jasmin Repeša.

Derbi pun naboja

O plasmanu na EP mogli bi odlučivati upravo komšijski derbiji puni naboja.

- Uvijek je to tako i uvijek će tu biti susjedskog naboja, isto kao što je bilo na utakmici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine u tuzlanskoj dvorani Mejdan, gdje su navijači napravili jednu fantastičnu atmosferu.

Hrvatska i BiH su objektivno “na papiru” ekipe koje će se boriti za to treće mjesto koje vodi na Europsko prvenstvo, i u svakom slučaju neka pobijedi bolji, a ja se nadam da će to biti Hrvatska - kaže Repeša.

Kvalifikacije se igraju u tri ciklusa. Od 19. do 27. februara iduće godine, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine. U svakom krugu svaka ekipa će odigrati po dvije utakmice.

Reprezentacija BiH kvalifikacije će otvoriti gostovanjem na Kipru 23. februara 2024.