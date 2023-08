Bećiragić: Želimo pobjedom početi pretkvalifikacije

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u poljskom gradu Gliwice priprema se za turnir olimpijskih pretkvalifikacija na kojem će za protivnike imati selekcije Portugala, Mađarske i domaćina Poljske.

Selektor Adis Bećiragić izjavio je da su upoznati sa ekipom Portugala koja je prvi protivnik njegovim izabranicima. Ističe da se radi o ekipi koja promjenama ritma u odbrani pokušava isprovocira protivničku ekipu da igra van svojih sistema.

- Oni to izuzetno dobro rade, a ja se iskreno nadam da ćemo naći rješenje za to i imamo dovoljno dobre i kvalitetne igrače da to riješe. Nadam se da ćemo početi turnir u lijepoj atmosferi s pobjedom, a krajnji nam je cilj da dođemo do finala i pobijedimo tu finalnu utakmicu te dođemo u Francusku na turnir olimpijskih kvalifikacija - kazao je Bećiragić.

Košarkaši BiH prvi meč olimpijskih pretkvalifikacija igraju sutra protiv Portugala. Meč je na rasporedu u 16.30 sati.