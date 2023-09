Poznati doktor o reprezentativcu Srbije: "Najvjerovatnije je došlo do pucanja bubrega, to je bio strašan udarac"

Simanić je morao biti hitno operisan, a potom usljed komplikacija i drugi put i tom prilikom mu je izvađen bubreg.

Profesor dr. Zoran Kovačević, poznati srbijanski doktor, govorio je za Telegraf.rs, naglasivši da je najvjerovatnije došlo do rupture, odnosno pucanja bubrega.

- Bubreg se nalazi retoperitonemu, a to je taj leđni dio. To je onda bio strašan udarac. Sasvim je moguće da je to bila strašna kontuzija i da je najvjerovatnije došlo do rupture, odnosno pucanja bubrega - kaže za Telegraf.rs prof. Kovačević.