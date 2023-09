Simone Pjaniđani ekskluzivno za „Dnevni avaz“: Balkan je krcat talentom, oduvijek me to privlačilo

Genijalni um pomiješan sa šampionskim mentalitetom. Učenik nekih od najboljih trenera u historiji i veliki šoumen uz aut-liniju. Neoprostivo britak jezik, koji je uspio izgraditi neke od najvećih zvijezda današnje košarke u Evropi, najveći je protivnik sudija. Sve je to, pa i malo više, Simone Pjaniđani (Pianigiani).



Povratak kući

Višestruki prvak Italije kao trener najlegendarnije generacije Montepaski Siene, dugogodišnji vođa italijanske reprezentacije na putu do velikih uspjeha, nakon tri godine provedene u Kini, vratio se u Evropu. Popularni Don Simone je krajem juna sjeo na klupu slovenske Cedevita Olimpije.

Legenda italijanske košarke je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ otkrila kako teče ponovno navikavanje na život u Evropi, razloge dolaska mnogobrojnih zvijezda u region, kao i šta misli o talentima s ovih prostora.

Povratak u Evropu nakon tri godine provedene u Kini sigurno nije lagan. Šta Vam je najviše nedostajalo iz evropske košarke?

- Kina je bila u potpunosti drugačija od Evrope, ne samo po pitanju košarke, također i životne navike su drugačije. Također, tamo sam vršio funkciju savjetnika, moj pomoćnik je još u Kini.

U Evropi ima nešto u energiji koju posjedujemo. Bio sam veoma zainteresiran za dolazak u ABA ligu jer je ovo nešto što me privlačilo dok sam bio mlađi. U ovom trenutku u mom životu imam priliku da budem svaki dan u sali, motiviran, pun energije i želje. Kada sam razgovarao s gospodinom Tedeskijem (Tedeschi) o Cedevita Olimpiji, koja je odlična priča oko košarke s modernim pogledom na evropsku košarku, bilo mi je jasno da je ovo odličan trenutak da se vratim u Evropu.

Šta najviše razlikuje košarku koja se igra u Kini i u Evropi?

- Drugačije je u Kini. Igrači počinju veoma mladi i ostaju u istom klubu zadugo. Mnogi od njih igraju za isti tim šest ili sedam godina, koristeći isti playbook, razvijajući iste navike. S Amerikancima je to drugačije jer je njima dozvoljeno da rade nešto dodatno.

Velika je razlika u atletskim sposobnostima i veličini te oni mogu to iskoristiti. Također, samo dva Amerikanca mogu biti na terenu, a zbog već spomenutih okolnosti, dešavaju se situacije kada pojedinac postigne ogroman broj poena.

Igraju veliki broj utakmica (sezona traje koliko i NBA, op. a.), pa nema vremena za trening. Infrastruktura organizacija je stvarno na visokom nivou. Koriste brojčanost, ali svakodnevno rade na popravljanju kvaliteta. Možete vidjeti razlike u svakom timu, pogotovo oni koji imaju dijelove stručnog štaba iz SAD, jer oni donose novi pogled klubu. Kultura je drugačija, ljudi su pozitivni i dobri, ali je to drugi svijet za košarku.

Dolazak u Cedevitu

Kakve su prve impresije u vezi s Cedevita Olimpijom? Kako protječu prvi treninzi?

- Treninzi idu veoma dobro. Klub je dobro organiziran i imamo dobar stručni štab. Također, neki igrači igraju na Svjetskom prvenstvu. Džastin Holac (Justin Hollatz) je trebao biti s nama ove sezone, ali je dobio poziv iz Efesa i dozvolili smo mu da se ode okušati tamo. Roster je nov, taj je posao pripremanja uvijek pun poteškoća, ali imamo odličnu energiju i svi u klubu su spremni krenuti u pravome smjeru.

Ova godina je prvi korak novog programa. Najvažnija stvar za nas je da ostanemo u budžetu i da damo mladim igračima priliku za novi korak u karijeri. To je prioritet. Imamo i veterana koji se žele vratiti na nivo u karijeri na kojem su nekada bili. Daleko smo od onog što želimo biti, ali atmosfera koju želimo kreirati polako nadolazi i ovo je samo prvi pasus naše priče.

Da li je roster Olimpije finiširan ili do početka sezone možemo očekivati još neke potpise?

- Tražimo na marketu, ali se ne brinemo previše. Nećemo dodavati igrače u ekipu samo da bismo to uradili. Radimo po budžetu. Pravimo roster s versatilnim igračima. Ne možemo imati dubok kao neki euroligaški timovi. Naša sezona je teška, utakmice u Eurokupu, ABA ligi i slovenskim takmičenjima. Morat ćemo odigrati puno utakmica i želimo igrače koji mogu igrati na više pozicija. Kao i svi ozbiljni timovi, gledamo na market, ali ne smijemo previše ludovati.

Koji su ciljevi Olimpije za ovu sezonu?

- Cilj je da budemo bolji svaki dan. Postoji izreka u Italiji: „Rim nije izgrađen u jednom danu.“ Cedevita Olimpija je odlična organizacija, ali projekt je nov. Moram ćemo procijeniti rad za dvije ili tri sezone. Svjesni smo da je ovo sport i da ne smijemo odlagati stvari s igračima. Neki igrači su mladi i ovo je novi level za njih. Mislim da nećemo vidjeti kakav je ovo tim u decembru ili januaru. Ja ću biti sretan na kraju ako pokažemo navijačima da smo mnogo bolji nego na početku sezone jer to znači da radimo dobro. To znači da smo otkrili potencijal za koji nismo znali da postoji. Ako radite pozitivno, s radnom etikom, prije ili kasnije, dobro će se desiti.

Takmičenje s drugima

Klubovi poput Partizana, Crvene zvezde i Budućnosti potrošili su mnogo novca na dovođenje igrača. Kako je takmičiti se s tim budžetima?

- Ne želimo razmišljati o drugima. S budžetima napravljenim za Euroligu teško se takmičiti. Isto je i za Budućnost, koja je napravila odličan tim za Eurokup. Sve je ovo odlično za sva takmičenja u kojima se timovi iz regiona bore. To mora biti motivacija za nas, da guramo još više. ABA liga nisu tri tima, te ovo nije lagano takmičenje. Puno je dobrih timova s dobrim trenerima. Ponosni smo što igramo dva takmičenja. Možda nećemo pobijediti, ali trebamo protiv svih igrati s motivacijom i željom za pobjedom.

ABA liga, čini se, nikada nije imala više talenta. Osim novca koji se ulaže, šta je još razlog za dolazak sve većeg broja zvijezda evropske košarke?

- Iz onoga što sam vidio, timovi igraju kao i timovi iz ABA lige. Čak i timovi sa zvijezdama igraju zajedno, imaju sistem i pokušavaju napraviti nešto. Uvijek je teško to raditi s dugim sezonama i malo do nimalo vremena za trening, ali svi imaju taj problem. Jedinstveno je. U drugim dijelovima svijeta pratimo više šou. To je razumljivo jer talent igrača ljudi žele i vole vidjeti. U ABA-i je mnogo više timskog rada i to je za mene najinteresantnija činjenica.