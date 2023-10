Košarkaški savez Njemačke ne popušta: Ništa od dolaska Herberta u Asvel

Čelnici Asvela razmatraju opciju raskida ugovora s trenerom Ti-Džej Parkerom (T.J), bratom vlasnika i legendarnog košarkaša Tonija Parkera (Tony). Kao zamjenu za njega „naciljali“ su selektora Njemačke Gordona Herberta, ali vrlo vjerovatno do dogovora neće doći.

Kako piše košarkaški portal „BasketNews“, Košarkaški savez Njemačke neće dozvoliti Herbertu da radi na dva mjesta. Oni mu to neće dozvoliti sve dok bude imao važeći ugovor sa Savezom, a to je do 2025. godine, te su ga tako spriječili da preuzme ekipu u Euroligi poslije 15 godina.

Razlog je posvećenost svog selektora pred Olimpijske igre u Parizu narednog ljeta, iako prepreka u rasporedu nema, jer u ovoj sezoni će biti samo jedan FIBA prozor, koji se igra u februaru.