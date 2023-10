Nakon odlaska iz Zvezde: Duško Ivanović bi se mogao vratiti na mjesto uspjeha

Doskorašnji trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović povezuje sa povratkom u Baskoniju, javlja španska "Marca".

Ivanović bi na klupi Vitorije mogao da zamijeni Đoana Penjaroju (Joan Penarroya).

Španski tim je startovao sezonu u Euroligi na identičan način poput crveno-bijelih (1-3) i Penjaroja je sve bliži otkazu.

Trijumf nad Unikahom u domaćem prvenstvu zadržao ga je na funkciji, ali "Marca" da je samo pitanje vremena kada će dobiti otkaz.



Ivanović bi eventualnim potpisom započeo četvrti mandat na klupi Baskonije. Predvodio je ovaj tim u periodu od 2000. do 2005, od 2008. do 2012. i od 2019. do 2021. godine.

Crnogorski stručnjak koji je u prošlosti bio i selektor Bosne i Hercegovine tri puta je donosio Baskoniji titulu prvaka Španije i tri Kupa kralja. Dva puta je bio i viceprvak Evrope.