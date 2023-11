Trinkijeri: Da je bilo pravde Partizan bi igrao Final-four, Ivanović je našao posao za četiri dana

Proslavljeni italijanski košarkaški stručnjak Andrea Trinkijeri (Trinchineri) dao je veliki intervju za "BHbasket" u kojem je govorio o mnogim temama u svom svijetu - onom košarkaškom.

Na početku je prokomentarisao nedavne duele “vječitih rivala” Partizana i Crvene Zvezde koji su igrani u Štark areni u okviru Eurolige i ABA lige.



Riječi su jedno, a teren drugo

Trenutno je bez angažmana, ali kaže da mu nije neobično i da je došao trenutak za jednu kraću pauzu jer je to najbolji način da bude bolji kada se vrati na posao.

- Partizan je u prednosti jer je dobio dva derbija. Riječi su jedna stvar, a teren je druga stvar. Teren je rekao da je Partizan dva puta dobio Zvezdu. Zvezda je imala veliku, ogromnu šansu u prvoj utakmici, a kada propustiš takvu šansu sljedeća utakmica će biti u 95 posto slučaja mnogo teža. Ta utakmica je probudila Partizana, koncentraciju, ali igrano je u Areni, Partizan je domaćin i jako je teško dobio na strani… - rekao je Trinkijeri.



On smatra kako propuštena šansa u prvoj utakmici teško pala igračima Zvezde. Nisu, smatra on, ponovili istu utakmicu kao što su priželjkivali navijači Zvezde, ali… Prokomentarisao je i konstataciju da Zvezda ima mnogo više starijih igrača od Partizana.

- S druge strane moramo biti objektivni. Euroliga je najstarija profesionalna liga po godinama igrača na svijetu. Imaju 37, 38 godina igraju velike utakmice jer je Euroliga masakr.

Mentalni, fizički… Važno je imati igrača kada zna šta ga čeka nego mladog Amerikanca koji u decembru ne zna kako se zove - istakao je Trinkijeri.



Italijan navodi kako klubovi moraju imati svježe, mlade, atletski dobre igrače, ali sve to gube kroz sezonu zbog rasporeda. Zvezda ide u pravcu jakih i iskusnih igrača, ali, kaže on, vidjet ćemo je li to pravi potez u maju.

Svi imamo mane

Potom je prokomentarisao smjenu crnogorskog strušnjaka i bivšeg selektora BiH Duška Ivanovića.

- Uvijek mi je žao kada se promijeni trener, još dramatičnije poslije četiri – pet kola ili čak u pripremama. Mislim da nemam nemam ni jedan komentar, samo promatram situaciju, i jako je biti teško trener u Euroligi. Ambicije su ogromne. Ima 16 ekipa koje žele u play-off i te ambicije su stavile ogroman pritisak na trenera i padaju ko muhe.

Duško Ivanović je vrhunski trener, trebalo mu je četiri dana da nađe posao, a ne četiri godine. Otišao je raditi gdje ga poznaju. Gdje znaju njegove mane i talente. Svi imamo mane… To je ljudski.

Najvažnije kada potpišeš trenera šta će on donijeti ekipi. Više ne postoji ovo je moj sistem i radit ćemo kako ja kažem. Ako imaš ekipu od deset mladih igrača trenirat ćeš jedan sistem, iskusne sa drugim sistem itd - smatra Trinkijeri.

Kako Partizan i Zvezda mogu do Final-foura?

Govorio je o ambicijama Partizana i Crvene zvezde za Final-four Eurolige.

- Ko to zna? Ja ne znam! Vi znate. Koji je taj sistem da ideš sigurno na Final-four. Ono što se kaže jedna stvar, a ono kako se reda nije ista stvar. Mislim da Partizan ima dobar kostur, još traže igrače, ako su se dogovorili sa Venecijom onda su doveli igrača koji je u Njemačkoj igrao fantastičnu sezonu...

Mislim da nisu pronašli zamjenu za Lesora. Možda Lesor nije najbolji centar u Euroligi, ali je za Partizan je igrao kao najbolji centar. Jer motivacija koji daju navijači, on je igrao 120 odsto bolje nego ikad u svojoj karijeri. Nedostaje Egzum...



Da je bilo sportske pravde Partizan bi prošle godine igrao Final-four. Partizan je zavrijedio da igra kako je igrao od decembra do maja. Zato nema sistema. Niko ne zna - kazao je Trinkijeri.

Za Zvezdu je rekao da mogu mnogo na euroligaškom planu, imaju novog, iskusnog trenera, roster kaže sve i sastavljena je jako dobra ekipa. Sigurno, kaže on, da će potpisati još neke igrače jer su shvatili da im nešto fali.

- Zvezda igra agresivno i želi napasti najviši rezultat u Euroligi. Možda su im trebale samo dvije pobjede protiv Žalgirisa ili Partizana - naveo je italijanski stručnjak.

Najteža liga na svijetu

Trinkijeri je prokometarisao ideju o priključenju Dubaija ABA ligi i novih klubova u Euroligi, ali je dao jednu opservaciju koju evropski stručnjaci moraju zapamtiti.

- ABA liga je privatna liga i ona može otvoriti vrata kao što je otvorila Makabiju. To bi sigurno bilo dobro za regionalnu košarku. Ali ABA liga je najteža liga na svijetu.

Ako želiš postati trener moraš proći kroz ABA ligu, jer je tvrda, taktična. Svaka ekipa, pa i slabija, ima plan. U Njemačkoj, recimo, nema taktičkih problema koje treba riješiti. Sigurno da je moje iskustvo u ABA ligi načinilo boljim trenerom, nadam se i boljeg čovjeka - naglasio je Trinkijeri.

Ono što je doživio kao trener Partizana, ističe, da ne vjeruje kako će ikada više doživjeti. A potom je prokomentarisao pet odigranih kola u Euroligi.

- Još je rano za rezime. Real sigurno ima najbolji roster. Imaju iskustvo, atletike, šutere. Za mene trenutno ekipa koja najbolje funkcioniše na terenu je Virtus, koja igra izvanrednu odbranu, najagresivniju.

Ako gledamo šire nemaju igrača kao Džejms, Panter, Teodosić, Nedović... Evo ti lopta, riješi mi utakmicu. Valensija igra sa velikim samopuzdanjem. Barcelona. Ako ostavimo utakmice od Reala, mislim tri, ja mislim da su dosta dobro počeli, ali je moj znak pitanja Jabari Parker jer nije pronašao svoje mjesto na terenu. Iz NBA ići u Euroligu trebat će mu vremena jer je to sasvim drugačija igr - kazao je Italijan.

Smatra kako je de-facto Euroliga zatvorena, a dva mjesta iz ABA lige u Eurokupa je da se popune mjesta. Cilj je da Euroliga bude iznad domaće lige, ali i svi vole domaću ligu...

Na kraju razgovora za "BHbasket" je priznao kako u svakoj utakmici bodri Partizan, iako nije u Areni.