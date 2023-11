Bivša čirlidersica Bruklin Netsa otkrila: "Bilo nam je zabranjeno, ali spavala sam s brojnim zvijezdama"

NBA košarkaši često polude za ljepoticama, ili one za njima, ali rijetko se dešava da bilo ko od njih progovori o tim stvarima u javnosti.

Nekadašnja navijačica Bruklin Netsa Džen Rufo (Jen) je jedna od onih koja se odvažila ipak progovoriti o tome.

Kao čirlidersica je vidjela svašta u ovom timu, a dio pikanterija je otkrila u jednoj televizijskoj emisiji.

Otkrila tajnu

Rufo je otkrila da je ugovorom zabranjen bilo kakav odnos s košarkašima, međutim, ona je to kršila i nije jedina. Gostujući u emisiji „The Danny and Leo Show“ otkrila je kako je to izgledalo.

- Brane nam da izlazimo s igračima jer kažu da to utječe na naš talenat i izvođenje same tačke. Ne slažem se s tim. Mislim da mogu da budem i talentovana i seksualno aktivna i ne mislim da to umanjuje moj kredibilitet ili bilo šta. Svejedno sam to učinila. Spavala sam se s nekoliko igrača Netsa – kazala je Rufo bez dlake na jeziku, bez da je otkrila da li je to bilo u periodu dok je klub bio u Nju Džerziju ili Bruklinu.

Različita pravila

Iako je plesačicama bio zabranjen bilo kakav kontakt s igračima, to nije slučaj s druge strane. Niko u klubu im nikada nije zamjerio kada bi košarkaši inicirali prvi kontakt.

- Oni nemaju to pravilo u ugovoru. Mogu raditi šta god požele – kazala je Rufo, koja je danas model na platformi „OnlyFans“.

Na kraju, Rufo nije otkrila ko su košarkaši s kojima je završila u krevetu, ali je priznala da su poznati.

Tih godina za klub su igrale zvijezde popu Kevina Garneta (Garnett), Pol Pirs (Paul Pierce), Bruk Lopez (Brook), Deron Vilijams (Williams), a također je tu bio i Kris Hamfris (Humphries), bivši suprug Kim Kardašijan (Kardashian).