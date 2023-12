Video / Pojavio se snimak žestokog sukoba Lebrona i trenera Hjustona: "Prestanite plakati kao k***e"

Sada je poznato i kako se odvijao dijalog. Džejms je zatražio u jednoj akciji korake, a to se Udoki nije svidjelo.

Udoku je to razbjesnilo na šta je trener Hjustona, ponovio "da je to rekao", na šta mu je legendarni košarkaš ponovio da to ne radi.

- Šta ćeš uraditi povodom toga što sam rekao? Došao si do mene kao da ćeš uraditi nešto. Mekan si - rekao je Udoka.

Poslije te rečenice sudija je isključio Udoku, a Lebronu dao tehničku grešku.