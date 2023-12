Ajverson: Brajant i Džordan su iznad svih

Nekada jedan od najboljih igrač NBA lige Alen Ajverson (Allen Iverson) rekao je da su za njega Majkl Džordan (Michael Jordan) i Kobi Brajant (Kobe Bryant) iznad svih ostalih košarkaša koji su ikad igrali.

Legendarni Kobi Brajant je svojevremeno bio opsjednut Ajversonom, odnosno načinom na koji ga je htio čuvati. Međutim, jedne večeri je Ajverson zabio 35 poena i Brajant je poludio.

U hotelskoj sobi razbio je televizor, pobacao stolice, stol i ostali namještaj.

Potom se potpuno posvetio gledanju Ajversonovih video snimaka kako bi ga što lakše zaustavio.

- Nikad nisam vidio igrača koji je toliko posvećen ostvarivanju ciljeva i obavljanju zadataka kao što je to bio Kobi Brajant. Zato uvijek kažem da su Džordan i on iznad svih u košarci. Lebron Džejms (LeBron James) je definitivno iza njih - rekao je Ajverson, koji je 2001. godine osvojio nagradu MVP te bez puno pomoći vodio Filodelfiju do NBA finala. Tada su poraženi od Lejkersa.