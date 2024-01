Jokić je revolucionar u svjetskoj košarci: "Sombor dabl" mu je najsimpatičniji doprinos

Jokić je drugačiji. On prevodi loptu preko centra i odmah na početku napada pokreće akcije svoje ekipe.

Nikola Jokić je za vrijeme svoje karijere u NBA ligi uspio zabilježiti 117 tripl-dablova, što je za 81 manje od aktuelnog lidera na toj listi Rasela Vestbruka (Russell Westbrook), koji ih je upisao 198.

Međutim, Jokić ima još jedan interesantan detalj koji mu se veže uz karijeru.

Igra za dušu

Pominjanje Sombora nije bilo slučajno na početku nije bilo slučajno. Postoji situacija kada igraču nedostaje jedan poen, skok ili asistencija za upisivanje tripl-dabla, a to ima zaista interesantan naziv - "Sombor dabl".

Razlog je to što je centru rođenom u tom gradu taj (ne)uspjeh pošao za rukom čak 54 puta. Od toga 48 puta mu je nedostajala jedan skok ili asistencija, dok mu je šest puta nedostajao poen da upiše tripl-dabl.

Sigurno je da će Jokić upisati ih još mnogo, a razlog je to što on naprosto nije opčinjen statistikom. Ne znači mu, boli ga briga šta svi ti brojevi znače nekom tamo analitičaru. On igra za svoju dušu, revolucije koje je unio u svijet sporta došle su sasvim slučajno.