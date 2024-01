Aco Petrović otkrio odakle mu nadimak "Trica", dotakao se i Dražena: "Zvali su ga Kamenko"

Legenda hrvatske košarke i bivši selektor Bosne i Hercegovine Aleksandar Petrović otkrio je kako je dobio nadimak "Aca Trica", a također je objasnio razlog zašto su njegovog brata, legendarnog Dražena Petrovića, zvali "Kamenko".

- Dobro, sigurno mislim da to je bilo, ja sam taj nadimak dobio zato što onog trenutka kada je po završetku Olimpijskih igara u Los Anđelesu 1984. godine, uvedena ta linija za tri poena i tad sam ja bio u najboljim godinama, možda sam to i najbolje koristio od svih ostalih, jer je to bio moj profil šuta i prije nego što je uvedena "trica". Ja sam šutirao samo sa 7, 8, 9 metara, prema tome nisam imao onu nekakvu dugu dvojku ili tako dalje.

Ja sam šutirao zicere ili sa devet metara. Međutim, to je ono što je pitanje kada se sjetim recimo rutine koju je Dražen imao za taj šut. On kada je imao 16-17 godina, bio je talentovan igrač, ali su ga zvali "Kamenko". Loše je šutirao, međutim, ukoliko svaki dan radiš na svim tim stvarima... Dražen je imao je ritual, nije to priča, da šutira između 700 i 1.000 puta za dva i tri poena. Možeš imati tehniku da ispraviš, ali ako navježbaš taj šut, već možeš ući u zonu vrhunskog šutera. Trening i sigurno da će sjajnih šutera biti i dalje - otkrio je Petrović u intervjuu za Telegraf.