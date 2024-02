Otkriveni šokantni detalji, Delije željele slomiti noge Draženu Petroviću: "Pratili smo ga"

Nekadašnji vođa navijačke grupe "Delije" Zoran Timić Tima otrkio je prijetnju koja je visila nad glavom preminulog Dražena Petrovića.

Između ostalog, otkrio je da su navijači Zvezde željeli polomiti noge proslavljenom košarkašu, a otkrio je i plan.

- Petrović je tada bio najbolji igrač Cibone i gledali smo kako da ga neutraliziramo. Možda da ga možda prestrašimo, da mu zaprijetimo. Ideje su se malo radikalizirale pa je bilo "hajde da ga malo prebijemo prije utakmice sa Zvezdom". Pa se došlo i do onih najradikalnijih razmišljanja mu motkama polomimo noge. Pratili smo ga tri-četiri dana po Zagrebu, ali bilo je dosta teško, nismo imali mobitele, no vidjeli smo njegovu rutinu. Znali smo gdje ide nakon treninga, u kojem kafiću sjedi, gdje živi. Problem je bio što nikad nije išao sam, uvijek je bio s nekom djevojkom ili društvom. Vratili smo se u Beograd i dogovorili sve kad bude odlučujuća utakmica s Cibonom te sezone. No izgubili smo tada u polufinalu pa nije bilo potrebe za takvom akcijom - rekao je Tima.