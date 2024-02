Nenad Marković za "Avaz": Svima nam je stalo do Bosne, treba napraviti plan

Dovoljno dobri

Nije moglo proći i bez da se spomene selekcija BiH, koju očekuje početak kvalifikacija za Eurobasket.

- Generalno mi je Kipar nepoznanica. Nije ih godinama bilo na nekom ozbiljnom nivou, u smislu da igraju Eurobasket. Sada su uključeni jer su domaćini. Oni su ekipa koju će svi iz grupe trebati pobijediti, jer bi poraz od Kipra bio veliki minus ususret mečevima sa velikim protivnicima, kao što su Francuska i Hrvatska.

Francuska ima veliki broj igrača u Euroligi i Eurokupu. Mnogo mladih igrača, pošto su godinama dominirali u omladinskim selekcijama. Uvijek su u samom vrhu. Blagi su favorit kad je ova grupa u pitanju, ali isto tako mislim da niko nije nepobjediv, kao što smo dokazali već u kvalifikacijama za Mundobasket. Bit će malo teže jer nema Halilovića i Robersona, koji su bitni igrači. Mislim da imamo dovoljno dobrih igrača da se možemo spremiti i bez kompleksa igrati protiv njih – rekao je Marković, a onda se osvrnuo i na selekciju Hrvatske:

- U sljedećem ciklusu igramo protiv Hrvatske. Pobjeda je tu jako bitna, jer se može stvoriti krug ove tri reprezentacije. Može odlučivati kolika je razlika. Sve će se sabirati, svaka utakmica i svaki poen će biti bitan.

Novi igrač

BiH će nedostajati Roberson, a kako je i sam rekao, dobro bi nam došao jedan igrač na toj poziciji.

- Mislim da bi o tome više mogli znati ljudi zaduženi za to. Poznajem Robersona jako dobro. Pošten je i čestit momak, ne vjerujem da kalkuliše. Međutim, on već ima godina i problema s povredama. Vjerovatno sad više misli na svoju karijeru, nego na reprezentaciju BiH. Imamo mnogo igrača koji mogu igrati s loptom u ruci, iako nisu klasični plejmejkeri. Možda se treba napraviti konfiguracija na terenu, ali to je do selektora i šta on misli. On bolje to zna jer radi s tim momcima i zna šta mu je najpotrebnije. Sigurno je da bi na toj poziciji dobro došao jedan kvalitetan igrač - rekao je Marković.

Početak u Sasariju

Sada i sjajan trener, Marković je od sredine januara na klupi velikana - Dinama iz Sasarija. Kaže, još se navikava na novu sredinu.

- Italijanska liga se promijenila u posljednjim godinama. Ima mnogo ekipa sa velikim budžetima. Samim tim i mnogo veće mogućnosti da dovode bolje igrače. Prije svega, mislim na Brešu, Veneciju, a o Virtusu i Milanu da ne pričam. Tu je i Napoli, koji predvodi poljski selektor Igor Miličić, kao nova sila. Ekipa je ovu sezonu igrala slabije u domaćem prvenstvu, imali su problema s povredama i nekim bitnim igračima. Ušli su u negativniji ritam nego inače. Ja sam na klupi tek tri utakmice, a već smo imali teške utakmice na strani protiv Milana i Tortone. Uspjeli smo upisati pobjedu kući protiv Kremone.

Ambicija je da ne uđemo u paniku što se tiče opstanka i da priđemo plej-ofu, što je više moguće. Raspored nam je težak, ali vidjet ćemo. Volim planirati od utakmice do utakmice. Od mene se nije tražilo ništa spektakularno, niti su imali nenormalne zahtjeve. Bitno je da se vidi reakcija ekipe i da se dobro radi, te da obezbjedimo miran kraj prvenstva uz mogućnost eventualne borbe za plej-ofa – istakao je Marković.