Lebron će igrati i u 42. godini: Čeka meč protiv sina i ugovor od 180 miliona dolara

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms (James) ne želi završiti karijeru. Mnogi bi se odavno oprostili da su na njegovom mjestu, ali on želi zaigrati protiv sina u NBA, ali i dobro zaraditi.

Kada bi se mogao oprostiti? To samo zna Lebron.

Statistika mu je i dalje bolja nego mnogim igračima, a poznato je i da želi sačekati sina Bronija (Bronny).

"Kralju" se ne žuri, pa bi mogao produžiti karijeru i igrati u 42. godini. To je otkrio i ESPN-ov novinar Brajan Vindhorst (Bryan Windhorst).

- Lebron se pokušava izboriti za novi ugovor ovog ljeta s Lejkersima koji bi imao devet cifara - rekao je Vindhorst, pa dodao:

- E, sad, druga je priča to da li Lebron može iznijeti cijeli ugovor i da li su Lejkersi spremni ponuditi mu trogodišnju saradnju vrijednu 60.000.000 dolara godišnje.

Lebronu se ovog ljeta završava prva od dvije godine ugovora teškog 99 miliona dolara. On ima opciju izaći iz tog ugovora ovog ljeta, a Vindohrst vjeruje da će on to i učiniti, kako bi mogao potpisati novi težak 180 miliona zelenih novčanica.

Lebron je u svojoj karijeri, koja traje od 2003. godine, zaradio gotovo 480 miliona dolara samo od ekipa za koje je nastupao.