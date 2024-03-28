Kladioničarska groznica nekontrolirano cvate: Kladioničari prijete trenerima, jedan igrač kladio se protiv samog sebe

Ako glamuroznom i primamljivom (čitaj perfidnom) oglašavanju pridodamo čimbenike u vidu tehnologija koje omogućavaju klađenje samo jednim dodirom na zaslon mobitela, i praktično neograničene mogućnosti "tipovanja" (moguće je kladiti se na gotovo svaki segment igre), procvat "betting" industrije, čini se potpuno očekivanim.

NBA legenda Čarls Barkli (Charles Barkley) tako se, primjerice, pojavljuje u reklami "FanDuela", kao što to čini i penzionisana NFL zvijezda Rob Gronkovski (Gronkowski), dok MLB ikona Dejvid Ortiz (David) sarađuje s "DraftKingsom".

NBA, MLB i NFL, perjanice američkog sporta, koje su nekoć izbjegavale klađenje kao prijetnju svom integritetu, posljednjih godina rado prihvataju kladionice kao službene partnere, a javni prostor u SAD preplavljen je reklamama s kojih sportske zvijezde pozivaju na klađenje.

Vrhovni sud neustavnim je proglasio zakon iz 1992., koji je u 46 država zabranjivao klađenje, i tako, posljedično, otvorio Pandorinu kutiju.

Zbog toga je "betting" industrija s one strane Atlantika doživjela istinski "boom", no šrapneli te eksplozije ostavili su golemi trag na američkom društvu i sportu.

Kao tipičnu manifestaciju takvog poslovanja Kortrajt ističe sportsko klađenje, a znakovito je da to čini samo godinu nakon što je američki Vrhovni sud "de facto" legalizirao takav oblik zabave, odnosno ostavio na izbor saveznim državama da to same učine, a što je njih 38 iskoristilo, dopustivši na svom teritoriju neki oblik sportskog klađenja.

Limbički kapitalizam. Sintagma je to koju je 2019., u svojoj knjizi "Doba ovisnosti: kako su loše navike postale veliki biznis", skovao američki historičar Dejvid Kortrajt (David Courtwright), stavljajući u središte tog društveno-ekonomskog koncepta prodaju iskustava koja potrošača preplavljuju hormonima zadovoljstva, pišu "Sportske novosti" .

Navedeni procvat ima, dakako, i svoju tamnu stranu, a koja se već 2020. očitovala u brojci od 5,7 miliona Amerikanaca s nekim poremećajem klađenja (podaci NAADGS-a).

O tome koliko su se Amerikanci "navukli" na klađenje svjedoče statistički pokazatelji povezani s prošlogodišnjim Super Boulom, prvim koji se igrao u saveznoj državi (Arizoni) u kojoj je sportsko klađenje legalno.

Kompanija "GeoComply" zabilježila je, naime, više od 100 miliona transakcija tokom Super Boula 57, a CNBC navodi kako je "FanDuel" obradio više od 17 miliona oklada na Super Boul, i bilježio 50.000 oklada po minuti na vrhuncu, odnosno dva miliona aktivnih korisnika tokom cijele utakmice Kansas Siti Čifsa i Fildalefija Iglsa, pišu "Sportske novosti".

Kad je, pak, o ovogodišnjem Super Boulu riječ, okršaj Čifsa i San Francisko Fortinajnersa postavio je nove rekorde u Nevadi, s obzirom na to da je samo u toj državi uplaćeno više od 185,6 miliona dolara, čime je za šest miliona oboren rekord iz 2022.

Negativan utjecaj na sport

S obzirom na dvosmjernost procesa, kladioničarski val u SAD nije zapljusnuo samo korisnike, već sve više (negativno) utječe i na sportiste, čemu svjedoče i najnoviji slučajevi iz MLB i NBA liga.

ESPN-ova istraga nedavno je pokazala kako je s računa bacača (i udarača) LA Dodžersa, Šoheija Ohtanija (Shohei), uplaćeno 4,5 miliona dolara u ilegalnoj kladionici u Južnoj Kaliforniji.

U priči se tada pojavio Ohtanijev dugogodišnji prevoditelj (i prijatelj) Ipei Mizuhara (Ippei), koji je rekao kako je on, zapravo, pokrio njegove kladioničarske dugove, dok se Ohtani u ponedjeljak obratio predstavnicima 70 medijskih kuća, i u pripremljenom govoru zanijekao da se ikada kladio na bilo koji sport, te ustvrdio da je žrtva Mizuharine prevare.

Dio američke javnosti ne vjeruje u Ohtanijevu nevinost i drži kako postoji mogućnost da je njegov prevoditelj, zapravo, "podmetnuo leđa" za njega.

Gotovo istovremeno, u NBA ligi, pod istragom se nalazi Džontej Porter (Jontay). Centru Toronto Raptorsa na teret se stavlja da se kladio protiv sebe, u utakmicama odigranim 26. januara i 20. marta, kada je protiv Klivlenda odigrao četiri minute i 23 sekunde, a protiv Sakramenta dvije minute i 43 sekunde.

U obje utakmice ostao je ispod svih margina na kladionicama, te izašao iz igre navodeći kao razlog bolest ili povredu (dok je u drugim utakmicama prosječno igrao duže od 20 minuta).

Na spornim su utakmicama zabilježene uplate više od 20.000 dolara na Porterov "under na broj postignutih poena", te su u oba slučaja oklade protiv njega rezultirale najvećim isplatama povezanim s NBA ligom u danima kada su odigrane. Raptorsi se zasad nisu javno očitovali o Porteru, koji je od subote izvan kadra zbog navodnih "ličnih razloga".

Trener Klivlend Kavalirsa Džej-Bi Bikerstaf (J. B. Bickerstaff), nadalje, prošlog je četvrtka na medijskoj konferenciji rekao kako je primao telefonske prijetnje od gnjevnih kladioničara, dok je plejmejker Indiana Pejsersa Tajris Haliburton (Tyrese) samo dan ranije istakao kako se osjeća kao "rekvizit" zbog dojma da velikom broju ljudi služi isključivo kako bi na njemu zaradili na kladionici.

U tom je kontekstu spomenuo i komentare na društvenim mrežama, a to je dimenzija koja je poznata i nama, s obzirom na to da na socijalnim mrežama nerijetko možemo naići na niz gnusnih komentara upućenih, a koje potpisuju kladitelji čiji su listići "pali", zaključuju "Sportske novosti".