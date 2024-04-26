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ISPLIVAO SNIMAK

Video / Slovenački sudija uhvaćen u krađi na aerodromu u Beogradu

Boltauzer nije poricao krađu, došlo je do nagodbe pa su uspjeli sakriti cijelu situaciju od očiju javnosti.

Sudija u krađi. Platforma X Screenshot

Di. R.

26.4.2024

Matej Boltauzer, košarkaški sudija iz Slovenije, uhvaćen je u krađi na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu.

Kako prenose srbijanski mediji, krađa se desila u decembru 2023. godine, ali tada je cijela situacija zataškana

Matej je uhvaćen u krađi parfema marke Tom Ford, vrijednosti 221 euro, i zbog toga je završio u pritvoru 5. decembra u Beogradu.

Slovenac nije poricao krađu, došlo je do nagodbe pa su uspjeli sakriti cijelu situaciju od očiju javnosti.

Tek sada se pojavio snimak krađe na društvenim mrežama, pa  nam je sada poznato više informacija o ovom događaju.

Na sigurnosnom snimku se jasno vidi kako Matej stavlja parfem u svoj kaput i odlazi iz radnje.

# KOŠARKA
# SUDIJA
# BEOGRAD
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