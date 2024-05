Nikola Jokić je najkorisniji igrač NBA lige

Najkorisniji igrač NBA lige po treći put je reprezentativac Srbije Nikola Jokić.

Centru Denvera je ovo treći put u posljednje četiri godine da postaje MVP Eurolige.

- Jokić je takav, ali on radi unazad. On ne igra protiv vas, već protiv vašeg trenera i to ga razlikuje. Njega ne zanima šta igrači rade, već gleda šta trener rivala radi, da bi spremio odgovor na to. Dominira, dok u isto vrijeme ne želi da poentira, da biste pobijedili Denver, on mora da postigne tipa 60 poena. Ovako da 30 poena, uz uz 15 skokova i 18 asistencija - rekao je nedavno Džamal Kroford, legendarni šesti igrač NBA lige.



On je ove sezone imao impresivnu statistiku, iako nije najbolja u njegovoj karijeri, no njegov doprinos ekipi, rezultati ekipe su pokazali da je on zaslužio ovu nagradu.

On je ove sezone bilježio 26,4 poena, 12,4 skoka, devet asistencija i 1.4 ukradenu loptu u prosjeku.

Ostali kandidati za ovu nagradu su bili Luka Dončić i Šej Gildžes Aleksander.