Sarajlija Dejan Kamenjašević, suosnivač i generalni menadžer BC Dubai, za "Dnevni avaz": San je da pomognem mojoj Bosni

- Mi smo spremali za ovo dugo. Sve najjače kompanije su ovdje, mnogi „jaki“ ljudi su ovdje. Čak i FIBA i NBA. Evropska košarka već jedan duži period živi u paralelnom svijetu, gdje se ovisi od bogatih vlasnika, klubova i zemalja. Nema nikakvog plana i to se može ugasiti sutra, ako neki od njih kažu da više to ne žele finansirati.

Otvaramo tržište u Dubaiju, što oni nisu pokušavali u svojim zemljama. S razgovorima, transparentnošću, jasnom idejom, misijom, vizijom i s mnogo strpljenja uspjeli smo doći do cilja, koji je početak nečega mnogo većeg što će doći. Zahvaljujem se svima, od ABA lige, suvlasnika nje, pa čak i oni koji nisu glasali "Za“, jer mislim da je to samo iz neznanja.

Mi možemo donijeti samo pozitivne stvari. Što se tiče poteškoća, naišli smo na mnogo njih, jer da nismo, neko bi drugi to pametniji i bolji napravio ranije. Nije bilo lako. Mnogo godina je to trajalo gdje smo se susretali sa svim mogućim problemima. Projekat je koji tektonski mijenja košarku u regionu, jer mi nismo Makabi, ni Solnok, ni Nimburk, koji su igrali po godinu pa otišli. Mi smo potpisali na tri godine i imamo biznis model.

- Ja sam suosnivač ovoga projekta i ovog tima, zajedno sa Abdullom Saidom Al Nabudom. Ja sam tu ideju zapoečo, a Abdull je tu ideju prihvatio. Dug je to put. Borimo se zajedno sada da Dubai uđe u Evropu, ali i da se Evropa približi Dubaiju. Sada smo došli do kulminacije svega. Mogu reći da je to 2014. počela ta da ideja. Onda sam 2016. godine kazao da ću dovesti Euroligu u Dubai, što mi niko nije vjerovao.

Mi ulazimo da pomognemo. Što se pitanja oko Čačka tiče, ja sam samo napomenuo da im do Dubaija treba 7 sati, a do Splita 15. Isto tako iz Splita u Čačak treba 15 sati, a do Dubaija 7. Često su se pojavljivale dezinformacije oko kluba – od dovođenja Tavaresa (Valter, košarkaš Reala, op. a), Džejmsa (Majk, MVP Eurolige), pa do toga da ćemo igrati u Beogradu, a onda i „arapske pare“, pranje novca. Vrijeme je bilo da im se objasni.

On je vrzni poznavalac biznisa, tržišta, investicionih fondova, TV prava i svega ostalog zbog čega je došao da nam pomogne. On se bavi biznis modelom, ja sam u sportskom i u menadžmentu. Tu imamo još deset ljudi, osim igrača, a imamo još jednog Sarajliju Bojana Bajeca. On je sa mnom od početka i on će obavljati funckiju COO-a.

U razgovoru ste spomenuli da budžet neće biti onakav kao što je pisalo u medijima, te da neće biti od početka tu superzvijezde. Možete li otkriti koliko bi on trebao iznositi za sljedeću sezonu?

- Mi smo transparentni od početka. Ako budemo igrali samo ABA ligu naš budžet će za sljedeću godinu iznositi 4 miliona eura, ako budemo igrali još neku ligu, onda će on biti u razini ostalih članova. Mi nemamo ništa sakriti.

Nećemo skakati na svaku fintu ostalih, jer da smo ih slušali dosad morali bi vratiti Majkla Džordana iz penzije. Budžet nije na nivou Partizana i Zvezde, jer su oni Euroligaši. Neće biti ni kao kod Cedevite i Budućnosti, pošto su oni učesnici Eurokupa. Mi ćemo pratiti, za prvu sezonu, ostale klubove iz ABA lige. Znamo da je prva sezona teška i hoćemo da učimo za početak.

Često ste spominjali Svetislava Pešića, kao vašeg košarkaškog učitelja, da li će se možda on priključiti klubu kao trener ili je to mjesto rezervisano za nekog drugog?

- Pešić je čovjek koji je imao ogroman utjecaj na mene, moju karijeru i život, to ne krijem. On je moj san da bude trener. Ipak, želja je jedno, a realnost drugo. On je sada pod ugovorom, čekaju ga Olimpijske igre s reprezentacijom Srbije, a nama je potreban neko ko bi odmah mogao preuzeti kormilo. Nama je potrebno ime koje će nam dati pečat da smo ozbiljni, neko ko shvata našu filozofiju. Želimo biti kompetitivni i solidni na i van terena.

Na samom početku razgovora ste spomenuli da želite pomoći KK Bosni. Da li postoji šansa da Dubai gledamo u našem i Vašem gradu?

- To je sigurno. U budućnosti bih volio da dođemo na turnir i da igramo u Sarajevu. To mi je san. To što me niko, osim Vas, nije zvao, to je drugo. Razgovarali smo s nekim ljudima iz Sarajeva o potencijalnoj saradnji u budućnosti, možda u mlađim kategorijama ili neke vrste drugog tima. Moja je želja da pomognemo cijelom regionu, da aktiviramo košarkaške centre. I ako možemo to uraditi, zašto ne u Sarajevu i mojoj Bosni.