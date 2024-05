Kostas Slukas: Izdajica, ali pobjednik

Košarkaši Panatinaikosa su poslije 13 godina čekanja uspjeli osvojiti titulu evropskog prvaka. Velemajstorska predstava protiv madridskog Reala u finalu, nakon što su se vratili iz zaostatka od 14 poena.

Najzaslužniji za trijumf i to što su se atinski „Zeleni“ vratili na krov Evrope bio je Kostas Slukas (Sloukas). Grčki plejmejker, izdajica za one iz Pireja, mađioničar na parketu - sve ovo može da se kaže za veličanstvenog Kostasa.

Nakon što je Ergin Ataman postao trener Panatinaikosa, Slukas mu je bio glavna meta. Međutim, na putu je stajala jedna otežavajuća okolnost. Plejmejker je do ove sezone bio član zakletog neprijatelja - Olimpijakosa. Morao je napraviti veleizdaju, ali to mu je donijelo povratak u najviši ešalon evropske košarke. S 34 godine na leđima, činjenica je da mu nije mnogo ostalo u profesionalnoj karijeri, pa je za uspjeh bilo potrebno uraditi drastične korake. Takav je bio i ovaj prelazak, ali se on na kraju isplatio.

Slukas je postao MVP Final Foura, a Panatinaikos je osvojio titulu u Euroligi. Sad, iako ne smije zakoračiti u određene dijelove Atine, uspio je postići nešto što su rijetki, a to je da je osvajač Eurolige s tri različita kluba.