Olgun: Imamo plan, ali ga ne možemo početi provoditi

Delegacija investitora iz Turske, nakon što je dva dana ranije održana vanredna sjednica Skupštine, na kojoj je za novog mandatara Upravnog odbora izabran Damir Bradarac, doputovala je u Zenicu kako bi nastavila pregovore o preuzimanju Čelika. Sastanku koji je održan u jednom od zeničkih restorana, prisustvovali su i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, kao i predstavnici svih struktura zeničkog premijerligaša.



Još jednom je istaknuto da su svi prisutni složni za ulazak investitora u klub, ali da se to mora pravno precizirati. Predstavnik investitora Ajdin Olgun rekao je da u Zenici ostaje nekoliko dana kako bi se konačno finalizirali dogovori.

- Doveli smo ove pregovore skoro do samog kraja, sada Skupština treba da odluči o našem ulasku u klub i to bi trebalo da bude što prije. Nadam se da ćemo sve to izdefinirati do kraja sedmice. Nemamo mnogo vremena, jer se Čelik nalazi na kritičnom mjestu i prijeti mu ispadanje iz lige. Moramo što prije poduzeti konkretne korake. Imamo plan pojačanja i priprema, ali još nismo ušli u klub i nemamo ovlaštenja da to i provedemo. Zenica i Čelik imaju veliki potencijal, publika ovdje voli nogomet i željna je pobjeda i dobrih rezultata. Mi, kao investitori, ne ulažemo ako to neće vrijediti. Klub mora biti u vrhu, a ne boriti se za opstanak – rekao je Olgun, dodavši kako u Čeliku trenutno tri igrača zadovoljavaju kvalitetom.

Direktor Čelika Damir Bradarac izrazio je nadu da će Skupština NK Čelik dati zeleno svjetlo za ulazak investitora u klub.

- Sjednica Skupštine trebala bi se, vjerujem, održati do 15. januara, pravnici trebaju dati zadnju riječ i onda da se to usvoji – rekao je Bradarac.

Rasterećenje budžeta Grada

Gradonačelnik Fuad Kasumović izjavio je da Gradska uprava stoji na raspolaganju investitorima i da će osigurati da imaju na raspolaganju stadion Bilino polje za odigravanje utakmica. Naglasio je i da bi Čelik dobivanjem investitora rasteretio budžet Grada za više od 350.000 KM, a investitor bi preuzeo i obavezu održavanja stadiona, za šta se do sada plaćalo više od 160.000 KM godišnje.