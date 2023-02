Mesi: Plakao sam, tjerali su me da idem psihologu

- Ako odem, htio bih da to bude najbolji mogući odlazak. Želim se kasnije vratiti u klub i pridonijeti njegovom rastu. Barcelona je veća od svakog igrača. Neću razgovarati s drugim klubovima, čekat ću da sezona završi i onda odlučiti što dalje.

- Barcelona je moj život. Dala mi je sve. Ovdje živim duže nego u Argentini i tu sam naučio sve. Klub me formirao kao igrača i osobu.

- Danas sam OK. Trebao je proći određeni period da se ponovno osjećam dobro. Željan sam i voljan boriti se za sve titule.

- Poslao bih burofaks opet. Vječno sam zahvalan ovome klubu. Volim ga, volim Barcelonu i grad općenito. Osjećam se kao da sam dao sve od sebe za Barcelonu. Mislio sam da mi treba promjena, da sam završio određeni period u karijeri. Moja djeca nisu htjela otići, ali tada sam smatrao da je to najbolje za mene - rekao je pa zaključio:

Predsjednik Žozep Marija Bartomeu (Josep Maria) bio je jedan od onih s kojima Mesi nikako nije mogao funkcionirati.

- On me prevario u mnogim aspektima, ali ne bih u detalje. Bile su tu velike laži proteklih godina.

Zbog toga je umalo napustio Barcelonu bez odštete.

- Znao sam da ćemo, ako odemo na sud, pobijediti. Nije mi to rekao samo jedan advokat, nego puno njih. No nisam htio otići tako.

Barcelonu uskoro čekaju predsjednički izbori, a Messi nije htio otkriti kojeg kandidata podržava. Svjestan je da situacija nije dobra.

- Bit će teško dovoditi pojačanja. Klub nema novca, a trebaju se dovesti važni igrači. Dovođenje Nejmara (Neymar) bilo bi preskupo. Bit će to teška situacija za novog predsjednika. On mora biti inteligentan po tome pitanju. Barcelona je u teškoj situaciji, a tako i svi u njoj. Bit će vrlo teško doći do vrha, gdje smo prije bili.

Mnogi oko njega savjetovali su mu odlazak psihologu, a upitali su ga je li plakao u teškim trenucima.

- Trebao sam ići psihologu, ali nikad nisam otišao. Određeni ljudi su insistirali da idem. Znao sam da mi treba, no nikad nisam išao. Nisam plakao zbog sportskih problema, ali sam dosta propatio. Plakao sam zbog ostalih životnih okolnosti, no ne želim u detalje - rekao je Mesi.