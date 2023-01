Sead Kajtaz, Dževad Šećerbegović i Kemal Hafizović za "Avaz" prokomentarisali selektorsku križaljku

No, prema posljednjim informacijama iz NSBiH, novi selektor će najvjerovatnije biti Faruk Hadžibegić. Tim povodom kontaktirali smo legende bh. fudbala, ali namjerno nismo zvali bivše asove i trenere iz našeg glavnog grada, jer bi oni svakako bili na strani Faruka Hadžibegića ili Mehmeda Baždarevića, u zavisnosti kojem taboru pripadaju – bordo ili plavom.

Dobar izbor

- Bar mi u Bosni i Hercegovini imamo dobar izbor među domaćim trenerima... Naravno, ne mogu ja sada govoriti bit će Faruk - ili neće, jer više nisam u strukturama NSBiH. Ne znam... Međutim, znate kako to ide kod nas – i ranije je prije sjednice Izvršnog odbora neki kandidat bio favorit 99 posto, pa izaberu drugog.

Veliko ime

- Imamo mi vrhunskih, top trenera - i top ljudi - tvrdi nekadašnje ubojito lijevo krilo Slobode, te dodaje:

- Ne, ne govorim to samo zbog toga što su oni naši, domaći, nego zato što su to pravi treneri, koji mogu uspješno da vode bilo koju reprezentaciju - ne samo našu. Kao prvo, bili su i top fudbaleri, a sada imaju autoritet da vode bilo koju reprezentaciju.

Šećerbegović konstatuje da smo mi, kako kaže „malo prodali naše fudbalske legende“.



- Nismo im se baš fino odužili, ni navijači, ni ostali. Na trenerskim klupama im nismo dali podršku koju su zaslužili, nego smo od njih tražili nešto nemoguće. Naprimjer, Faruk se dokazao i na klupi Crne Gore, a također, velike stvari je uradio za naš fudbal. Kad nam je bilo najteže, on je poturio svoja leđa u UEFA-i, zajedno sa pokojnim Ivicom Osimom skinuo suspenziju... Ne, ne treba sada samo zbog toga biti trener, nego zato što je veliko fudbalsko ime. Igrao je za bivšu Jugoslaviju, tako da bi mi to bio ok izbor – zaključio je Šećerbegović.