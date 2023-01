Laporta: Dembele nije na prodaju ni za 80 miliona eura

Novi ugovor

- Dembele nije na prodaju. Ni za 70.000.000, ni za 80.000.000 eura. Sa njim ćemo narednih mjeseci razgovarati o obnovi ugovora. On je odličan igrač, munjevit, veoma brz i pravi razliku, rekao je Laporta, koji se dotakao i Frenkija de Jonga i sportskom sektoru stavio do znanja čija je posljednja:

Buskets nije vječan

Prozborio je koju i o statusu Serhija Busketsa na Nou Kampu. Do ljeta je siguran, a poslije...

- On ima ponude da karijeru nastavi u Americi. Ako sve bude kako treba, ostat će do kraja sezone, pa ćemo na ljeto razgovarati. Buskets nije vječan, ako bismo sa njim obnovili ugovor, to bismo radili svake sezone. I morali bismo da pronađemo zamjenu za njega. Imamo Frenkija, ali jedan igrač nije dovoljan. Ćavi mora da odluči - zaključio je Laporta.