Uprava NK Čelik uputila otvoreno pismo vijećnicima Grada Zenica

Iz Nogometnog kluba Čelik Zenica objavili su otvoreno pismo vijećnicima Grada Zenica, koje prenosimo u cjelosti.

Međusobne obaveze

- Poštovani vijećnici Grada Zenica, kao što ste već od ranije upoznati, NK Čelik Zenica ima potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji s Gradom Zenica od 12.11.2020. godine u kojem su definirane međusobne obaveze obje strane. Između ostalog, obaveze Grada Zenica prema tom sporazumu su da mjesečni iznos rate po osnovu Sporazuma o reprogramu duga NK Čelik Zenica uplaćuje na račun Porezne uprave FBiH, kako to bude naznačeno u Sporazumu o reprogramu duga koji NK Čelik zaključi sa Poreznom upravom F BiH i da će novčana sredstva prihodovana od zakupa svih poslovnih prostora na stadionu Bilino polje u periodu od narednih 10 (deset) godina, prenositi na račun Omladinske škole NK Čelik u jednakim mjesečnim anuititetima, svakog 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Navedene obaveze iz sporazuma su rezultat volje dviju strana - Grada Zenica i NK Čelik Zenica, koje su ravnopravno učestvovale u izradi Sporazuma o međusobnoj saradnji, ali ono što je još i važnije – one su rezultat volje Gradskog vijeća koje je zaključcima 01-45-17038/20 i br. 01-45-17039/20 od 20.08.2020. godine obavezalo Gradsku upravu na izvršenje navedenih obaveza.

Grad Zenica je do sada uredno izmirio 23 rate prema Poreznoj upravi FBiH, međutim do danas nije uplatio niti jednu ratu od zakupa poslovnih prostora u sklopu stadiona Bilino polje, kako je to opisano sporazumom, čime je s današnjim danom oštetio NK Čelik Zenica za iznos od 495.729,99 KM.

Zbog navedenog kršenja sporazuma od strane Grada Zenica, navijači Čelika su organizirali masovne proteste u junu 2021. godine.

- NK Čelik Zenica je podigao dvije tužbe protiv Grada Zenica, a najveća šteta po Zenicu i njene građene se ogleda u negativnom imidžu kada je u pitanju sport i odnos lokalne politike spram sporta po kojem je ovaj grad, nažalost, postao prepoznatljiv u državi i šire. Iako već preko dvije godine posmatrate kako Gradska uprava krši ovaj sporazum i na taj način doslovno otima od Čelika ono što mu pripada, vi, vijećnici Grada Zenica koji ste dužni predstavljati volju građana Zenice, nažalost niste pokazali dovoljan interes za rješavanje ove problematike, te i sami snosite veliku odgovornost za sramotu koju ovaj grad trpi zbog odnosa Gradske uprave prema njegovom simbolu i Gradskog vijeća koji to, uglavnom, nijemo posmatra.

Usvojite predloženi amandman

Ovim otvorenim pismom žele ukazivati na to šta su sve, kao Gradsko vijeće, mogli i trebali uraditi u proteklom periodu.

- Želimo vas pozvati da se dodatno informirate o problematici odnosa Gradske uprave s NK Čelik Zenica, te se aktivno uključite u njeno rješavanje jer ste to dužni prema građanima Zenice koji vas plaćaju i u čijoj službi biste trebali raditi.

Stoga, zbog svega navedenog vas pozivamo da predložite i usvojite priloženi amandman na Nacrt budžeta Grada Zenica za 2023. godinu, te se pobrinete za njegovu realizaciju!

Naglašavamo da su ovim amandmanom predviđene samo i isključivo obaveze Grada Zenica na koje se Gradska uprava obavezala potpisanim Sporazumom o međusobnoj saradnji, te da se, u slučaju njegove uspješne realizacije, NK Čelik Zenica neće prijavljivati na javne pozive niti tražiti bilo kakva dodatna sredstva od Grada Zenica. Također, ističemo, da će NK Čelik Zenica, u slučaju realizacije i provedbe ovog amandmana, odblokirati glavni klupski račun nakon gotovo 18 godina, što će predstavljati historijski dan za ovaj klub i njegove navijače!

Svakako ćemo ovu priliku iskoristiti i da vas pozovemo da se učlanite u naš klub koji piše najpozitivniju priču u ovom gradu, te da nas kontaktirate ukoliko se želite dodatno informirati o opisanoj problematici. Srdačan pozdrav, Upravni odbor NK Čelik Zenica, piše u otvorenom pismu iz NK Čelik.