Ćavi: Za Gavija nema granica

Fudbaleri Barcelone su dominantno pobijedili Real Madrid i osvojili Superkup Španije (3:1). Poslije slatke pobjede i prvog trofeja na klupi katalonskog kluba, šef struke Barcelone Ćavi (Xavi) nije krio zadovoljstvo.

Sretan sam zbog igrača

- Bilo nam je ovo potrebnije nego Realu, nema sumnje. Podiglo nam je moral. Sretan sam zbog igrača, ne zbog sebe. Rade dobro, napravili su sjajnu atmosferu u svlačionici. Zaslužili su, rekao je Ćavi.

Utakmica se, kako je rekao trener Barse, dobro razvijala po njegov tim.

- Gavi je odradio ogroman posao. Bez riječi sam. On je čista strast, čista duša. Ostaje loš ukus kada nije u timu. On zarazi čitavu ekipu, a ima samo 18 godina. Dušom i karakterom. Sa koliko srca igra, to je nevjerovatno. Gavi je momak zbog kojeg smo svi uzbuđeni. Rođeni je lider. Žestina koja izbija iz njega je spektakularna. Nikada me neće umoriti da ga hvalim. Za njega nema granica, istakao je Ćavi.

Vjeruje da je Barcelona konačno uhvatila pravi kurs od odlaska Lionela Mesija.

Teško je bilo svariti Mesijev odlazak

- Real morate nekako da kontrolišete. Smanjite broj grešaka na minimum i dirigujete igrom. Način na koji smo stigli do titule je jednako važan kao i sama titula. Veoma sam zadovoljan kako smo igrali. Jasno je da nam pobjede gode, jer to je jedini put za izgradnju samopouzdanja. Danas nismo gubili lopte i vezni igrači su razumjeli dobro svoje zadatke. Bili smo bolji, ali sretan sam zbog igrača jer su dobili mnogo nepoštenih kritika, pa su se mnogi sada oslobodili. Ovo je titula osvojena protiv Reala i moramo biti ponosni. Prethodnih godina su osvajali sve. Teško je bilo svariti Mesijev odlazak, ali sada stvaramo tim, konstatuje trener Barse.

Nada se da je ovo samo najava boljih dana pred Barcelonom.

- Imamo veoma dobru generaciju i glad za titulama. Dugo ih nismo osvajali. Nadajmo se da je ovo prelomna tačka, zaključio je Ćavi.