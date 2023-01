Mamić: Oršić me je zvao i molio da ga pustim, rekao sam mu da to nikad neću uraditi

U jeku borbe za kontrolu nad zagrebačkim Dinamom koju vode dvije struje, bivši čelnik "Modrih" Zdravko Mamić obratio se medijima.

Navijač i prijatelj kluba

- Zašto sam ja uopće tu? Neko će se pitati koja je Mamićeva namjera, a ja želim da to jasno definiramo. Od 2015. godine kad sam prvi put uhapšen nisam formalno član nijednog tijela nogometnog kluba Dinamo. Poslije toga bio sam u ulozi savjetnika, a poslije toga sam bio u ulozi navijača i prijatelja kluba. Tu sam jer sam toliko silno zabrinut za ono što se dešava u Dinamu, rekao je Mamić pa krenuo nabrajati sve uspjehe kluba za koje tvrdi da su zaslužni on i njegovi saradnici.

- Podsjetit ću da sam ja još 1971. došao na probu u Dinamo zajedno sa starijim bratom Stojkom. Ja sam ovom klubu dao sve. I dok budem imao zadnju kap krvi borit ću se za interese Dinama koji je sada ugrožen kao rijetko kada. Rijetko koja situacija me podsjeća na ovu - prvi put smo počeli rušiti Dinamo iznutra. Niko ga nije mogao srušiti, ni politika, ni mediji, ni sportski rivali, ali on je prkosio i išao naprijed. Igrali smo u najelitnijim takmičenjima na svijetu, rekao je Mamić.

- Jutros je javnosti prezentirano da je podneseno 49 kaznenih prijava - ne, podnijeta je jedna kaznena prijava protiv 49 uglednih članova Dinama. Ko je to podigao? Neimenovani članovi kluba - naravno, svako normalan zna ko je pisao i formirao tu kaznenu prijavu - Krešo Antolić. Ali on se kukavica skriva i nastavlja svoju prljavu udbašku rabotu, rekao je Mamić.

Obračun s klubom

- Nevjerojatno je da ljudi koji čine najveći organ kluba - Skupštinu koja je donijela odluku o razrješenju Antolića, oni su to počeli osporavati. Ko su oni? Nažalost, moj drugi otac Mirko Barišić koji je pozvao izvršni odobor Dinama da ignorira odluke Skupštine. Oni ne priznaju svoje vrhovno tijelo te idu u obračun s klubom koji izlažu sramoti. Nakon što članovi Skupštine vide kud to ide skupljaju potpise za izvanrednu Skupštinu Dinama, rekao je Mamić.

- Naši neprijatelji likuju, tu nikakve brige za klub nema. To radi Antolić sa svojom ljubavnicom, inače glasnogovornicom Dinama, a ugledne članove Skupštine proziva se u medijima. To što je on napravio sa svojim policijsko-udbaškim metodama epskih je razmjera, rekao je Mamić.

- Antolić u Dinamo želi dovesti i svog nećaka u omladinsku školu, pa kad trener Mijač to nije želio, podnio je prijavu protiv njega da je neko dijete glasao u školu. Prije par godina imao je i nekakvih seksističkih pretenzija prema trenerici Tamari Despot, koja je bila u Plesu sa zvijezdama, te ju je opet prijavio u Heinzelovu te je ona izluđena napustila kluba. Onda je krenuo i prema meni i mojoj porodici - rekao je Mamić.

- Kad se prije 16 mjeseci krenulo s prodajom Oršića ja sam u tom trenutku još imao moć. Ja ne dam. Zvao me i njegov agent i molio me da ga pustim, a ja sam rekao da neću to predložiti jer Dinamo inače neće biti prvi. Zvao me i Oršić i molio me da ga pustim i rekao sam mu da ga nikad neću pustiti. A to đubre Antolić sad tvrdi da sam ja bio za prodaju Oršića i onda ga je sam prodao za 5,75 miliona eura.