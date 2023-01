Ćiro Blažević objavio dosad neviđenu sliku iz djetinjstva

Miroslav Ćiro Blažević na svom Facebook profilu podijelio je sa svojim fanovima jednu simpatičnu fotografiju iz svoje mladosti.

Na pomenutoj slici, Ćiro radi svoje prve skijaške korake na Vlašiću, a njegova objava ubrzo je skupila preko hiljadu lajkova.

- Poslao mi je danas jedan prijatelj sliku s Vlašića. Tu sam napravio prve skijaške korake i odatle sam sa svega 17 godina otišao osvojiti državno prvenstvo u Sarajevo… Do tada je bilo nezamislivo da to osvoji bilo tko drugi osim Slovenaca, a onda se samo u flanel košulji na sebi pojavio vaš Ćiro. Lagao bih kada bi vam rekao da me emocije nisu preplavile dok sam gledao ovu snježnu ljepotu - napisao je Ćiro uz dvije fotografije, ovu koju je primio od prijatelja i staru na kojoj kao dječak s brojem 14 jurca po snijegu.