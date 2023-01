Španci opisali gnusni čin silovanja, Alvesu prijeti zatvor

Najtrofejniji fudbaler u historiji Dani Alves nalazi se u zatvori u Barceloni zbog optužbi za silovanje.

Alves se već našao pred sutkinjom, a prema pisanju El Paisa, Brazilac je dao pogrešan iskaz.

Prijavio deset puta manju platu

Naime, kada ga je sutkinja pitala koliko je mjesečno primao od Pumasa, posljednjeg kluba u karijeri, Alves je odgovorio 30.000 eura.

Sutkinja je morala reagovati te ispraviti Alvesa, navodeći kako je on mjesečno primao 300.000 eura.

Inače, meksički klub je raskinuo ugovor s Alvesom čim je on završio iza rešetaka.

- Optužen za silovanje, Dani Alves je nekoliko puta mijenjao svoj iskaz koji je dao policiji. Sada je priznao da je imao seks sa djevojkom, ali tvrdi da je ona pristala na to. Podnosilac žalbe traži pravdu - navodi se u objavi "O Globa".

U međuvremenu, priča navodne žrtve se pokazuje relevantnijim, a istražitelji joj daju vjerodostojnost na osvnovu dokaza.

El Periodico je objavio kako je Alves djevoku čvrsto zgrabio za ruku kako bi ga ona uhvatila za međunožje, gestu koju je ponovio dvaput uprkos njenom otporu.

Prijeti mu 12 godina zatvora

Odmah nakon toga 23-godišnja djevojka tvrdi da ju je Alves uhvatio za ruku i odveo do skrivenih vrata, bio je to toalet, a vidjevši to, pokušala je pobjeći. Međutim, fudbaler je zatvorio vrata i spriječio je u tome.

- Žrtva je izjavila da joj je Alves podignuo haljinu, tražio od nje da kaže da je njegova "mala kurva", prisilio ju je da sjedne na njega, bacio je na tlo, da je ošamario, bacio na tlo i penetrirao u nju dok nije ejakulirao, a zatim joj je rekla da pričeka dok on ne izađe - objavio je El Periodico.

Ukoliko ga proglaše krivim, Alvesu prijeti zatvorska kazna u trajanju od 4 do 12 godina.