UEFA uvela promjene u Ligi nacija

Evropska fudbalska federacija (UEFA) je na dašanjem zasjedanju Izvršnog odbora u Nionu uvela promjene u sistemu takmičenja Lige nacija koje će stupiti na snagu u septembru 2024. godine.

Nokaut runda

Liga nacija će biti proširena nokaut rundom koja će se igrati u martu, čime će se stvoriti kontinuitet između grupne faze koja završava u novembru i završnog turnira koji se igra u junu.

Po sadašnjem formatu Lige nacija pobjednici grupa elitnog razreda Lige A izborili su plasman na Final Four. Tako je Hrvatska koja je bila najbolja u grupi 1 izborila završni turnir na kojem će u polufinalu 14. juna igrati protiv Nizozemske, dok će se u drugom polufinalu dan kasnije sastati Italija i Španija. Finale i susret za 3. mjesto su 18. juna.

Međutim, od idućeg izdanja Lige nacija 2024./25. uvodi se četvrtfinale u kojem će pobjednici i drugoplasirani iz grupa Lige A u martu igrati međusobno kod kuće i u gostima, a pobjednici tih susreta kvalificirat će se za Final Four.

Došlo je do promjene i u nižim ligama. Kao dio promjene formata, uvest će se i doigravanje za promociju/ispadanje, pri čemu će trećeplasirane reprezentacije Lige A igrati protiv drugoplasiranih Lige B, a trećeplasirane ekipe Lige B protiv drugoplasiranih Lige C. Utakmice će se igrati kod kuće i u gostima, s tim da pobjednici idu u višu, a poraženi u nižu ligu.

Ostaje isto da u Ligama B, C i D pobjednici skupina napreduju, dok posljednjeplasirane momčadi iz skupina A, B i C ispadaju u niži razred. Kako Liga C ima četiri skupine, dok Liga D ima samo dvije, dvije najlošije rangirane reprezentacije Lige C automatski će ispasti.

Domaćinstvo Superkupa

Došlo je i do promjena u formatu kvalifikacija za EURO, te evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Po novome će se žrijebati 12 grupa od četiri i pet reprezentacija.

Pobjednici grupa kvalificirat će se direktno za EP ili SP, a dok će se drugoplasirane ekipe ili direktno kvalificirati ili učestvovati u utakmicama doigravanja (zajedno s momčadima Lige nacija za kvalifikacije za UEFA EURO). Novi format bit će implementiran nakon UEFA EURO 2024.

Dodajmo i kako je UEFA oduzela ruskom Kazanju domaćinsto evropskog Superkupa 2023. Umjesto u Rusiji igrat će se u Atini na stadionu Georgios Karaiskakis 16. avgusta.