Prvi čovjek Dinama optužen za seksualno uznemiravanje, teror i prijetnje

Nekoliko zaposlenika zagrebačkog Dinama je podnijelo pritužbe povjerenstvu za dostojanstvo kluba protiv Krešimira Antolića, člana upravnog odbora GNK Dinamo.

Optužuju ga za laži, teror, prijetnje, seksualno uznemiravanje i lažno predstavljanje, kako piše Večernji list.

Optužbe protiv Antolića

Među zaposlenicima koji su prijavili Antolića jest i Marijan Vlak, koji obnaša funkciju glavnog skauta Dinama. Pritužbu protiv Antolića podnijela je i članica Uprave Amra Peternel, jedna od njegovih najbližih saradnica.

- Dan ili dva nakon Skupštine GNK Dinamo 12. 12. 2022. svjedočio sam ispadu i prijetnji gospodina Krešimira Antolića koji se u hodniku derao: 'Ovdje se nakupilo puno šljama, a ja ću to sve počistiti.' Takvo deranje me osobno pogodilo i nanijelo mi duševnu bol zbog koje cijelo vrijeme osjećam nelagodu na radnom mjestu, na kojem me se od tog trena šikanira i ignorira - prokomentarisao je Vlak i dodao:

- Krešimir Antolić objavio je poslovnu tajnu u vidu mojih primanja i to tačan iznos zbog čega sam na ulici i putem mobilne komunikacije bio izložen nizu uvredi i prijetnji, a stradala je i moja porodica, konkretno mojoj djeci i supruzi upućene su prijetnje od određenih grupacija ljudi, zbog čega mi je cijela porodica egzistencijalno ugrožena.